Наши за границей. Малиновский забил Милану, дубль Мельника за Кишварду
Следим за выступлениями украинских футболистов в европейских чемпионатах
На прошлой неделе в Европе состоялись матчи национальных чемпионатов и еврокубковых турниров. Наше внимание традиционно было приковано к украинским легионерам и их клубам.
Героем минувшего футбольного уик-энда в Европе стал хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский. Самый дорогостоящий украинский легионер, которого сватают в «Марсель» и «Тоттенхэм», второй матч подряд не уходит с поля без результативного действия. В домашнем поединке с Миланом (1:1) Руслан на 29-й минуте хлестким ударом отправил мяч в сетку ворот «россонери».
По итогам матча авторитетный портал SofaScore выставил Малиновскому самую высокую оценку в команде. Возможно Гасперини поменяет свое предвзятое отношение к украинцу?
Еще один украинский топ-легионер Александр Зинченко продолжает поход со своим новым клубом за титулами. Третий матч подряд Александр выходит в стартовом составе и, как результат, «канониры» третий тур побеждают своих соперников и теперь возглавляют турнирную таблицу АПЛ.
Хавбек венгерской «Кишварды» Богдан Мельник записал на свой счет дубль в матче с командой «Залаэгерсег». В активе украинца уже три гола в текущем сезоне.
Роман Безус дебютировал за кипрскую «Омонию». Украинский хавбек вышел на замену в матче Лиги Европы против своей бывшей команды – бельгийского «Гента» (2:0).
Донецкий «Шахтер» продолжает забирать своих бывших игроков из чемпионата Венгрии. Спустя три года вингер Иван Петряк вновь будет защищать цвета «горняков». Напомним, ранее команда Игора Йовичевича вернула в Украину Александра Зубкова, защищавшего цвета «Ференцвароша».
С результатами других украинских легионеров вы можете ознакомиться в таблице. Кликнув на фотографию игрока или эмблему клуба, можно перейти на соответствующую страницу.
***
В третьей колонке таблицы приведены два матча: последний сыгранный и предстоящий. В четвертой колонке указана статистика за сезон – число матчей, голов и ассистов в каждом турнире, где участвует команда футболиста. Первая цифра – количество сыгранных поединков, далее в скобках число забитых мячей и голевых передач соответственно.
- Ч – Чемпионат
- К – Кубок
- СК – Суперкубок
- КЛ – Кубок лиги
- ЛЧ – Лига чемпионов
- ЛЕ – Лига Европы
- В – всего
При просмотре с телефона таблицу можно прокрутить влево-вправо. Следить за рубрикой удобно с помощью тега «наши за границей».
|
Футболист
|
Клуб
|
Последние матчи
|
Статистика (за сезон)
|Англия (Премьер-лига)
|
Александр Зинченко
левый защитник
15.12.1996 (25 лет)
25 млн евро
|
Арсенал
|
2 тур (13.08) Арсенал – Лестер – 4:2
(сыграл 77 мин)
3 тур (20.08) Борнмут – Арсенал – 0:3
(сыграл весь матч)
|
Ч: 3 (0+1)
В: 3 (0+1)
|
Виталий Миколенко
левый защитник
29.05.1999 (23 года)
18 млн евро
|
Эвертон
|
2 тур (13.08) Астон Вилла – Эвертон – 2:1
(сыграл весь матч)
3 тур (20.08) Эвертон – Ноттингем Форест – 1:1
(сыграл весь матч)
|
Ч: 3 (0+0)
В: 3 (0+0)
|Бельгия (Лига Жупиле)
|
Эдуард Соболь
левый защитник
20.04.1995 (27 лет)
3,2 млн евро
|
Брюгге
|
4 тур (14.08) Левен – Брюгге – 0:3
(провел весь матч в запасе)
5 тур (21.08) Брюгге – Кортрейк – 2:1
(не попал в заявку на матч, травма)
|
Ч: 3 (0+0)
В: 3 (0+0)
|
Александр Драмбаев
левый защитник
21.04.2001 (21 год)
200 тысяч евро
|
Зюльте-Варегем
|
4 тур (14.08) Зюльте-Варегем – Генк – 1:4
(сыграл весь матч)
5 тур (21.08) Зюльте-Варегем – Шарлеруа – 1:3
(сыграл весь матч)
|
Ч: 5 (1+0)
В: 5 (1+0)
|
Николай Кухаревич
центрфорвард
01.07.2001 (21 год)
400 тысяч евро
|
Левен
|
4 тур (14.08) Левен – Брюгге – 0:3
(не попал в заявку на матч)
5 тур (21.08) Стандард – Левен – 1:3
(не попал в заявку на матч)
|
Ч: 3 (0+0)
В: 3 (0+0)
|
Марьян Швед
правый вингер
16.07.1997 (25 лет)
900 тысяч евро
|
Мехелен
|
4 тур (13.08) Серкль Брюгге – Мехелен – 0:0
(вышел на замену на 57 мин)
5 тур (21.08) Мехелен – Вестерло – 5:4
(не попал в заявку на матч)
|
Ч: 3 (0+0)
В: 3 (0+0)
|Греция (Суперлига)
|
Дмитрий Чигринский
центральный защитник
07.11.1986 (35 лет)
250 тысяч евро
|
Ионикос
|
1 тур (20.08) Панатинаикос – Ионикос – 1:0
(сыграл весь матч)
2 тур (27.08) Ионикос – Левадиакос
|
Ч: 1 (0+0)
В: 1 (0+0)
|Израиль (Премьер-лига)
|
Илья Марковский
центрфорвард
06.06.1997
250 тысяч евро
|
Хапоэль Хайфа
|
1 тур (20.08) Хапоэль Х – Хапоэль Т.-А. – 2:0
(не попал в заявку на матч, травма)
2 тур (27.08) Маккаби Б.-Р. – Хапоэль Х
|
Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|Испания (Примера)
|
Андрей Лунин
голкипер
11.02.1999 (23 года)
2,5 млн евро
|
Реал
|
1 тур (14.08) Альмерия – Реал – 1:2
(провел весь матч в запасе)
2 тур (20.08) Сельта – Реал – 1:4
(провел весь матч в запасе)
|
Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|Испания (Сегунда)
|
Василий Кравец
левый защитник
20.08.1997 (24 года)
1 млн евро
|
Леганес
|
1 тур (14.08) Леганес – Алавес – 1:2
(сыграл весь матч)
2 тур (21.08) Овьедо – Леганес – 1:0
(провел весь матч в запасе)
|
Ч: 1 (0+0)
В: 1 (0+0)
|
Орест Лебеденко
левый защитник
23.09.1998 (23 года)
500 тысяч евро
|
Луго
|
1 тур (14.08) Луго – Альбасете – 1:0
(провел весь матч в запасе)
2 тур (21.08) Тенерифе – Луго – 1:1
(не попал в заявку на матч)
|
Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|Италия (Серия А)
|
Руслан Малиновский
атакующий хавбек
04.05.1993 (29 лет)
28 млн евро
|
Аталанта
|
1 тур (13.08) Сампдория – Аталанта – 0:2
(вышел на замену на 84 мин, 1 ассист)
2 тур (21.08) Аталанта – Милан – 1:1
(сыграл 73 мин, 1 гол)
|
Ч: 2 (1+1)
В: 2 (1+1)
|
Виктор Коваленко
атакующий хавбек
14.02.1996 (26 лет)
3 млн евро
|
Специя
|
1 тур (14.08) Специя – Эмполи – 1:0
(не попал в заявку на матч)
2 тур (20.08) Интер – Специя – 3:0
(вышел на замену на 73 мин)
|
Ч: 1 (0+0)
В: 1 (0+0)
|Кипр (Первый дивизион)
|
Роман Безус
атакующий хавбек
26.09.1990 (31 год)
1,5 млн евро
|
Омония
|
ЛЕ Q4 (18.08) Гент – Омония – 0:2
(вышел на замену на 70 мин)
ЛЕ Q4 (25.08) Омония – Гент
|
Ч: 0 (0+0)
ЛЕ: 1 (0+0)
В: 1 (0+0)
|Германия (Бундеслига)
|
Иван Ордец
центральный защитник
08.07.1992 (30 лет)
5 млн евро
|
Бохум
|
2 тур (13.08) Хоффенхайм – Бохум – 3:2
(сыграл весь матч)
3 тур (21.08) Бохум – Баварія – 0:7
(сыграл 85 мин)
|
Ч: 3 (0+0)
К: 1 (0+0)
В: 4 (0+0)
|Норвегия (Элитесериен)
|
Юрий Яковенко
центрфорвард
03.09.1993 (28 лет)
200 тысяч евро
|
Гам-Кам
|
18 тур (14.08) Гам-Кам – Волеренга – 1:1
(вышел на замену на 78 мин)
19 тур (21.08) Буде-Глимт – Гам-Кам – 2:2
(провел весь матч в запасе)
|
Ч: 12 (1+0)
К: 1 (0+0)
В: 13 (1+0)
|Польша (Экстракласса)
|
Василий Литвиненко
голкипер
03.10.1991 (30 лет)
100 тысяч евро
|
Видзев
|
5 тур (12.08) Видзев – Легия – 1:2
(провел весь матч в запасе)
6 тур (20.08) Варта – Видзев – 0:1
(провел весь матч в запасе)
|
Ч: 0 (0)
В: 0 (0)
|
Арсен Гросу
атакующий хавбек
13.04.2001 (21 год)
25 тысяч евро
|
Гурник
|
5 тур (13.08) Гурник – Сталь – 1:3
(не попал в заявку на матч)
6 тур (19.08) Легия – Гурник – 2:2
(не попал в заявку на матч)
|
Ч: 0 (0)
В: 0 (0)
|
Кирил Петров
центральный защитник
22.06.1990 (32 года)
350 тысяч евро
|
Корона
|
5 тур (15.08) Корона – Варта – 0:1
(сыграл весь матч)
6 тур (20.08) Висла – Корона – 2:1
(сыграл весь матч)
|
Ч: 6 (0+0)
В: 6 (0+0)
|
Евгений Коноплянка
левый вингер
29.09.1989 (32 года)
1,2 млн евро
|
Краковия
|
5 тур (13.08) Краковия – Пяст – 0:1
(вышел на замену на 75 мин)
6 тур (20.08) Шленск – Краковия – 1:1
(вышел на замену на 61 мин)
|
Ч: 2 (0+0)
В: 2 (0+0)
|
Игорь Харатин
опорный хавбек
02.02.1995 (27 лет)
900 тысяч евро
|
Легия
|
5 тур (12.08) Видзев – Легия – 162
(сыграл 87 мин)
6 тур (19.08) Легия – Гурник – 2:2
(сыграл 46 мин, жк)
|
Ч: 6 (0+0)
В: 6 (0+0)
|
Артур Рудько
голкипер
07.05.1992 (30 лет)
800 тысяч евро
|
Лех
|
ЛК Q4 (18.08) Лех – Дюделанж – 2:0
(провел весь матч в запасе)
ЛК Q4 (25.08) Дюделанж – Лех
|
Ч: 1 (-2)
ЛЧ: 2 (-5)
ЛК: 2 (-1)
В: 5 (-8)
|
Владислав Кочергин
правый хавбек
30.04.1996 (26 лет)
1,5 млн евро
|
Ракув
|
ЛК Q4 (18.08) Ракув – Славия – 2:1
(сыграл 46 мин)
ЛК Q4 (25.08) Славия – Ракув
|
Ч: 4 (0+0)
ЛК: 5 (3+1)
СК: 1 (0+0)
В: 10 (3+1)
|
Егор Маценко
центральный защитник
23.01.2002 (20 лет)
25 тысяч евро
|
Шленск
|
5 тур (14.08) Лех – Шленск – 0:1
(не попал в заявку на матч)
6 тур (20.08) Шленск – Краковия – 1:1
(не попал в заявку на матч)
|
Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|Португалия (Примейра)
|
Роман Яремчук
центрфорвард
27.11.1995 (26 лет)
15 млн евро
|
Бенфика
|
ЛЧ Q4 (17.08) Динамо – Бенфика – 0:2
(вышел на замену на 63 мин)
ЛЧ Q4 (23.08) Бенфика – Динамо
|
Ч: 2 (0+0)
ЛЧ: 3 (0+1)
В: 5 (0+1)
|
Богдан Милованов
правый защитник
19.04.1998 (24 года)
600 тысяч евро
|
Арока
|
2 тур (15.08) Арока – Висенте – 1:0
(сыграл весь матч)
3 тур (20.08) Санта Клара – Арока – 1:2
(сыграл 55 мин, жк)
|
Ч: 3 (0+0)
В: 3 (0+0)
|Турция (Суперлига)
|
Ярослав Ракицкий
центральный защитник
03.08.1989 (32 года)
6 млн евро
|
Адана Демирспор
|
2 тур (13.08) Адана Демирспор – Сивасспор – 3:0
(сыграл весь матч, жк)
3 тур (22.08) Фенербахче – Адана Демирспор
|
Ч: 2 (0+0)
В: 2 (0+0)
|Турция (1 Лига)
|
Дмитрий Гречишкин
опорный хавбек
22.09.1991 (30 лет)
500 тысяч евро
|
Генчлербирлиги
|
1 тур (13.08) Генчлербирлиги – Алтинорду – 3:3
(сыграл весь матч)
2 тур (19.08) Болуспор – Генчлербирлиги – 1:2
(сыграл весь матч)
|
Ч: 2 (0+0)
В: 2 (0+0)
|
Артем Кравец
центр-форвард
03.06.1989 (33 года)
250 тысяч евро
|
Сакарьяспор
|
1 тур (14.08) Сакарьяспор – Гезтепе – 0:1
(не попал в заявку на матч)
2 тур (20.08) Алтынорду – Сакарьяспор – 0:2
(не попал в заявку на матч)
|
Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|Венгрия (Национальный чемпионат I)
|
Александр Романчук
центральный защитник
16.12.1999 (22 года)
500 тысяч евро
|
Дебрецен
|
3 тур (12.08) Дебрецен – Вашаш – 1:1
(сыграл весь матч)
4 тур (22.08) Мезёкёвешд – Дебрецен
|
Ч: 3 (0+0)
В: 3 (0+0)
|
Александр Сафронов
центральный защитник
11.06.1999 (23 года)
400 тысяч евро
|
Залаэгерсег
|
3 тур (13.08) Уйпешт – Залаэгерсег – 1:1
(провел весь матч в запасе)
4 тур (21.08) Залаэгерсег – Кишварда – 1:3
(сыграл весь матч)
|
Ч: 1 (0+0)
В: 1 (0+0)
|
Михаил Месхи
опорный хавбек
26.02.1997 (25 лет)
200 тысяч евро
|
Кечкемет
|
3 тур (13.08) Кечкемет – Мезёкёвешд – 1:0
(вышел на замену на 46 мин, жк)
4 тур (19.08) Академия Пушкаша – Кечкемет – 1:1
(вышел на замену на 84 мин)
|
Ч: 3 (0+0)
В: 3 (0+0)
|
Михаил Ряшко
центральный защитник
11.05.1996 (26 лет)
150 тысяч евро
|
Кечкемет
|
3 тур (13.08) Кечкемет – Мезёкёвешд – 1:0
(не попал в заявку на матч)
4 тур (19.08) Академия Пушкаша – Кечкемет – 1:1
(провел весь матч в запасе)
|
Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|
Виктор Гей
правый защитник
02.02.1996 (26 лет)
400 тысяч евро
|
Кишварда
|
3 тур (14.08) Кишварда – Академия Пушкаша – 1:1
(сыграл весь матч)
4 тур (21.08) Залаэгерсег – Кишварда – 1:3
(сыграл весь матч, жк)
|
Ч: 4 (0+1)
ЛК: 3 (0+0)
В: 7 (0+1)
|
Ярослав Гелеш
центрфорвард
20.07.2004 (18 лет)
-
|
Кишварда
|
3 тур (14.08) Кишварда – Академия Пушкаша – 1:1
(провел весь матч в запасе)
4 тур (21.08) Залаэгерсег – Кишварда – 1:3
(не попал в заявку на матч)
|
Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|
Михаил Готра
голкипер
05.08.2000 (21 год)
100 тысяч евро
|
Кишварда
|
3 тур (14.08) Кишварда – Академия Пушкаша – 1:1
(не попал в заявку на матч)
4 тур (21.08) Залаэгерсег – Кишварда – 1:3
(не попал в заявку на матч)
|
Ч: 0 (0)
В: 0 (0)
|
Антон Кравченко
центральный защитник
23.05.1991 (31 год)
250 тысяч евро
|
Кишварда
|
3 тур (14.08) Кишварда – Академия Пушкаша – 1:1
(сыграл весь матч)
4 тур (21.08) Залаэгерсег – Кишварда – 1:3
(сыграл весь матч)
|
Ч: 2 (0+0)
ЛК: 3 (0+0)
В: 5 (0+0)
|
Богдан Мельник
опорный хавбек
04.01.1997 (25 лет)
450 тысяч евро
|
Кишварда
|
3 тур (14.08) Кишварда – Академия Пушкаша – 1:1
(вышел на замену на 73 мин)
4 тур (21.08) Залаэгерсег – Кишварда – 1:3
(сыграл 90+3 мин, 2 гола)
|
Ч: 4 (3+0)
ЛК: 3 (0+0)
В: 7 (3+0)
|
Артем Одинцов
голкипер
09.11.2000 (21 год)
150 тысяч евро
|
Кишварда
|
3 тур (14.08) Кишварда – Академия Пушкаша – 1:1
(провел весь матч в запасе)
4 тур (21.08) Залаэгерсег – Кишварда – 1:3
(провел весь матч в запасе)
|
Ч: 0 (0)
ЛК: 3 (-3)
В: 3 (-3)
|
Даниил Рябенко
голкипер
09.10.1998 (23 года)
75 тысяч евро
|
Мезёкёвешд
|
3 тур (13.08) Кечкемет – Мезёкёвешд – 1:0
(не попал в заявку на матч)
4 тур (22.08) Мезёкёвешд – Дебрецен
|
Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|
Артем Фаворов
центральный хавбек
19.03.1994 (28 лет)
700 тысяч евро
|
Академия Пушкаша
|
3 тур (14.08) Кишварда – Академия Пушкаша – 1:1
(вышел на замену на 80 мин)
4 тур (19.08) Академия Пушкаша – Кечкемет – 1:1
(сыграл 83 мин)
|
Ч: 3 (0+0)
В: 3 (0+0)
|
Богдан Леднев
атакующий хавбек
07.04.1998 (24 года)
1 млн евро
|
Фехервар
|
ЛК Q4 (18.08) Кельн – Фехервар – 1:2
(вышел на замену на 86 мин)
ЛК Q4 (25.08) Фехервар – Кельн
|
Ч: 0 (0+0)
ЛК: 2 (0+0)
В: 2 (0+0)
|
Евгений Макаренко
опорный хавбек
21.05.1991 (31 год)
1,2 млн евро
|
Фехервар
|
ЛК Q4 (18.08) Кельн – Фехервар – 1:2
(не попал в заявку на матч)
ЛК Q4 (25.08) Фехервар – Кельн
|
Ч: 2 (0+1)
ЛК: 4 (0+1)
В: 6 (0+2)
|
Иван Петряк
левый вингер
13.04.1994 (28 лет)
1,6 млн евро
|
Фехервар
|
ЛК Q4 (18.08) Кельн – Фехервар – 1:2
(не попал в заявку на матч)
22.08.2022 перешел в клуб Шахтер Донецк
|
Ч: 3 (0+0)
ЛК: 3 (1+1)
В: 6 (1+1)
|
Артем Шабанов
центральный защитник
07.03.1992 (30 лет)
1 млн евро
|
Фехервар
|
ЛК Q4 (18.08) Кельн – Фехервар – 1:2
(сыграл весь матч)
ЛК Q4 (25.08) Фехервар – Кельн
|
Ч: 3 (0+0)
ЛК: 4 (0+0)
В: 7 (0+0)
|Франция (Лига 2)
|
Даниил Игнатенко
центральный хавбек
13.03.1997 (25 лет)
1,5 млн евро
|
Бордо
|
3 тур (13.08) Бордо – Ньор – 1:0
(сыграл весь матч)
4 тур (22.08) Гренобль – Бордо
|
Ч: 3 (1+0)
В: 3 (1+0)
|Хорватия (1 Лига)
|
Александр Петрусенко
опорный хавбек
26.03.1998 (24 года)
350 тысяч евро
|
Истра
|
5 тур (12.08) Шибеник – Истра – 0:0
(вышел на замену на 43 мин)
6 тур (21.08) Истра – Риека – 1:1
(сыграл 70 мин)
|
Ч: 2 (0+0)
В: 2 (0+0)
|
Евгений Чеберко
центральный защитник
23.01.1998 (24 года)
750 тысяч евро
|
Осиек
|
5 тур (14.08) Осиек – Вараждин – 2:2
(не попал в заявку на матч)
6 тур (20.08) Динамо З – Осиек – 5:2
(провел весь матч в запасе)
|
Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|Чехия (1 Лига)
|
Тарас Качараба
центральный защитник
07.01.1995 (27 лет)
1,5 млн евро
|
Славия
|
ЛК Q4 (18.08) Ракув – Славия – 2:1
(провел весь матч в запасе)
4 тур (21.08) Славия – Пардубице – 7:0
(сыграл весь матч)
|
Ч: 3 (0+0)
ЛК: 2 (0+0)
В: 5 (0+0)
|
Максим Таловеров
центральный защитник
28.06.2000 (22 года)
750 тысяч евро
|
Слован
|
3 тур (14.08) Пардубице – Слован – 2:1
(сыграл весь матч)
4 тур (21.08) Слован – Динамо Ч-Б – 1:1
(сыграл 84 мин)
|
Ч: 4 (1+0)
В: 4 (1+0)
|
Иван Варфоломеев
опорный хавбек
24.03.2004 (18 лет)
|
Слован
|
3 тур (14.08) Пардубице – Слован – 2:1
(провел весь матч в запасе)
4 тур (21.08) Слован – Динамо Ч-Б – 1:1
(провел весь матч в запасе)
|
Ч: 1 (0+0)
В: 1 (0+0)
|Чехия (2 Лига)
|
Павел Рудницкий
левый хавбек
13.08.1988 (34 года)
200 тысяч евро
|
Варнсдорф
|
3 тур (14.08) Варнсдорф – Простеёв – 2:0
(сыграл 65 мин)
Кубок 1/64 (17.08) Брозани – Варнсдорф – 1:3
|
Ч: 3 (1+0)
В: 3 (1+0)
|
Артем Коверников
центральный защитник
01.07.2000 (22 года)
200 тысяч евро
|
Дукла
|
3 тур (13.08) Тришинец – Дукла – 2:0
(не попал в заявку на матч)
Кубок 1/64 (24.08) Гостоунь – Дукла
|
Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|
Володимир Крынский
голкипер
14.01.1997 (25 лет)
250 тысяч евро
|
Простеёв
|
3 тур (14.08) Варнсдорф – Простеёв – 2:0
(сыграл весь матч, пропустил 2 мяча)
4 тур (20.08) Простеёв – Сигма В – 1:3
(сыграл весь матч, пропустил 3 мяча)
|
Ч: 4 (-6)
В: 4 (-6)
|Швейцария (Суперлига)
|
Богдан Вьюнник
центр-форвард
21.05.2002 (20 лет)
350 тысяч евро
|
Цюрих
|
ЛЕ Q4 (18.08) Цюрих – Хартс – 2:1
(сыграл 71 мин)
Кубок 1 раунд (21.08) Шам – Цюрих – 0:4
(провел весь матч в запасе)
|
Ч: 1 (0+1)
ЛЕ: 1 (0+0)
В: 2 (0+1)
|Шотландия (Премьершип)
|
Максим Кучерявый
атакующий хавбек
09.05.2002 (20 лет)
|
Сент-Джонстон
|
3 тур (13.08) Рейнджерс – Сент-Джонстон – 4:0
(провел весь матч в запасе)
4 тур (20.08) Сент-Джонстон – Абердин – 0:1
(вышел на замену на 62 мин)
|
Ч: 1 (0+0)
КЛ: 4 (0+0)
В: 5 (0+0)
|ОАЭ (Про-лига)
|
Андрей Ярмоленко
правый вингер
23.10.1989 (32 года)
2,5 млн евро
|
Аль-Айн
|
1 тур (02.09) Аджман – Аль-Айн
2 тур (09.09) Аль-Айн – Аль-Дафра
|
Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Фрэнк Уоррен уверен в том, что британец станет абсолютным чемпионом мира
Спойлер: у него не получилось