Наши за границей. Малиновский забил Милану, дубль Мельника за Кишварду

На прошлой неделе в Европе состоялись матчи национальных чемпионатов и еврокубковых турниров. Наше внимание традиционно было приковано к украинским легионерам и их клубам.

Героем минувшего футбольного уик-энда в Европе стал хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский. Самый дорогостоящий украинский легионер, которого сватают в «Марсель» и «Тоттенхэм», второй матч подряд не уходит с поля без результативного действия. В домашнем поединке с Миланом (1:1) Руслан на 29-й минуте хлестким ударом отправил мяч в сетку ворот «россонери».

По итогам матча авторитетный портал SofaScore выставил Малиновскому самую высокую оценку в команде. Возможно Гасперини поменяет свое предвзятое отношение к украинцу?

Еще один украинский топ-легионер Александр Зинченко продолжает поход со своим новым клубом за титулами. Третий матч подряд Александр выходит в стартовом составе и, как результат, «канониры» третий тур побеждают своих соперников и теперь возглавляют турнирную таблицу АПЛ.

Хавбек венгерской «Кишварды» Богдан Мельник записал на свой счет дубль в матче с командой «Залаэгерсег». В активе украинца уже три гола в текущем сезоне.

Роман Безус дебютировал за кипрскую «Омонию». Украинский хавбек вышел на замену в матче Лиги Европы против своей бывшей команды – бельгийского «Гента» (2:0).

Донецкий «Шахтер» продолжает забирать своих бывших игроков из чемпионата Венгрии. Спустя три года вингер Иван Петряк вновь будет защищать цвета «горняков». Напомним, ранее команда Игора Йовичевича вернула в Украину Александра Зубкова, защищавшего цвета «Ференцвароша».

С результатами других украинских легионеров вы можете ознакомиться в таблице. Кликнув на фотографию игрока или эмблему клуба, можно перейти на соответствующую страницу.

***

В третьей колонке таблицы приведены два матча: последний сыгранный и предстоящий. В четвертой колонке указана статистика за сезон – число матчей, голов и ассистов в каждом турнире, где участвует команда футболиста. Первая цифра – количество сыгранных поединков, далее в скобках число забитых мячей и голевых передач соответственно.

Ч – Чемпионат

К – Кубок

СК – Суперкубок

КЛ – Кубок лиги

ЛЧ – Лига чемпионов

ЛЕ – Лига Европы

В – всего

При просмотре с телефона таблицу можно прокрутить влево-вправо. Следить за рубрикой удобно с помощью тега «наши за границей».