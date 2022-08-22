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22 августа 2022, 14:10 |
388
0

Наши за границей. Малиновский забил Милану, дубль Мельника за Кишварду

Следим за выступлениями украинских футболистов в европейских чемпионатах

22 августа 2022, 14:10 |
388
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Наши за границей. Малиновский забил Милану, дубль Мельника за Кишварду
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

На прошлой неделе в Европе состоялись матчи национальных чемпионатов и еврокубковых турниров. Наше внимание традиционно было приковано к украинским легионерам и их клубам.

Героем минувшего футбольного уик-энда в Европе стал хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский. Самый дорогостоящий украинский легионер, которого сватают в «Марсель» и «Тоттенхэм», второй матч подряд не уходит с поля без результативного действия. В домашнем поединке с Миланом (1:1) Руслан на 29-й минуте хлестким ударом отправил мяч в сетку ворот «россонери».

По итогам матча авторитетный портал SofaScore выставил Малиновскому самую высокую оценку в команде. Возможно Гасперини поменяет свое предвзятое отношение к украинцу?

Еще один украинский топ-легионер Александр Зинченко продолжает поход со своим новым клубом за титулами. Третий матч подряд Александр выходит в стартовом составе и, как результат, «канониры» третий тур побеждают своих соперников и теперь возглавляют турнирную таблицу АПЛ.

Хавбек венгерской «Кишварды» Богдан Мельник записал на свой счет дубль в матче с командой «Залаэгерсег». В активе украинца уже три гола в текущем сезоне.

Роман Безус дебютировал за кипрскую «Омонию». Украинский хавбек вышел на замену в матче Лиги Европы против своей бывшей команды – бельгийского «Гента» (2:0). 

Донецкий «Шахтер» продолжает забирать своих бывших игроков из чемпионата Венгрии. Спустя три года вингер Иван Петряк вновь будет защищать цвета «горняков». Напомним, ранее команда Игора Йовичевича вернула в Украину Александра Зубкова, защищавшего цвета «Ференцвароша».

С результатами других украинских легионеров вы можете ознакомиться в таблице. Кликнув на фотографию игрока или эмблему клуба, можно перейти на соответствующую страницу.

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В третьей колонке таблицы приведены два матча: последний сыгранный и предстоящий. В четвертой колонке указана статистика за сезон – число матчей, голов и ассистов в каждом турнире, где участвует команда футболиста. Первая цифра – количество сыгранных поединков, далее в скобках число забитых мячей и голевых передач соответственно.

  • Ч – Чемпионат
  • К – Кубок
  • СК – Суперкубок
  • КЛ – Кубок лиги
  • ЛЧ – Лига чемпионов
  • ЛЕ – Лига Европы
  • В – всего

При просмотре с телефона таблицу можно прокрутить влево-вправо. Следить за рубрикой удобно с помощью тега «наши за границей».

Футболист

Клуб

Последние матчи

Статистика (за сезон)
 Англия (Премьер-лига)

Александр Зинченко

левый защитник

15.12.1996 (25 лет)

25 млн евро

Арсенал

2 тур (13.08) Арсенал – Лестер – 4:2

(сыграл 77 мин)

3 тур (20.08) Борнмут – Арсенал – 0:3

(сыграл весь матч)

Ч: 3 (0+1)

В: 3 (0+1)

Виталий Миколенко

левый защитник

29.05.1999 (23 года)

18 млн евро

Эвертон

2 тур (13.08) Астон Вилла – Эвертон – 2:1

(сыграл весь матч)

3 тур (20.08) Эвертон – Ноттингем Форест – 1:1

(сыграл весь матч)

Ч: 3 (0+0)

В: 3 (0+0)
 Бельгия (Лига Жупиле)

Эдуард Соболь

левый защитник

20.04.1995 (27 лет)

3,2 млн евро

Брюгге

4 тур (14.08) Левен – Брюгге – 0:3

(провел весь матч в запасе)

5 тур (21.08) Брюгге – Кортрейк – 2:1

(не попал в заявку на матч, травма)

Ч: 3 (0+0)

В: 3 (0+0)

Александр Драмбаев

левый защитник

21.04.2001 (21 год)

200 тысяч евро

Зюльте-Варегем

4 тур (14.08) Зюльте-Варегем – Генк – 1:4

(сыграл весь матч)

5 тур (21.08) Зюльте-Варегем – Шарлеруа – 1:3

(сыграл весь матч)

Ч: 5 (1+0)

В: 5 (1+0)

Николай Кухаревич

центрфорвард

01.07.2001 (21 год)

400 тысяч евро

Левен

4 тур (14.08) Левен – Брюгге – 0:3

(не попал в заявку на матч)

5 тур (21.08) Стандард – Левен – 1:3

(не попал в заявку на матч)

Ч: 3 (0+0)

В: 3 (0+0)

Марьян Швед

правый вингер

16.07.1997 (25 лет)

900 тысяч евро

Мехелен

4 тур (13.08) Серкль Брюгге – Мехелен – 0:0

(вышел на замену на 57 мин)

5 тур (21.08) Мехелен – Вестерло – 5:4

(не попал в заявку на матч)

Ч: 3 (0+0)

В: 3 (0+0)
 Греция (Суперлига)

Дмитрий Чигринский

центральный защитник

07.11.1986 (35 лет)

250 тысяч евро

Ионикос

1 тур (20.08) Панатинаикос – Ионикос – 1:0

(сыграл весь матч)

2 тур (27.08) Ионикос – Левадиакос

Ч: 1 (0+0)

В: 1 (0+0)
 Израиль (Премьер-лига)

Илья Марковский

центрфорвард

06.06.1997

250 тысяч евро

Хапоэль Хайфа

1 тур (20.08) Хапоэль Х – Хапоэль Т.-А. – 2:0

 (не попал в заявку на матч, травма)

2 тур (27.08) Маккаби Б.-Р. – Хапоэль Х

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)
 Испания (Примера)

Андрей Лунин

голкипер

11.02.1999 (23 года)

2,5 млн евро

Реал

1 тур (14.08) Альмерия – Реал – 1:2

(провел весь матч в запасе)

2 тур (20.08) Сельта – Реал – 1:4

(провел весь матч в запасе)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)
 Испания (Сегунда)

Василий Кравец

левый защитник

20.08.1997 (24 года)

1 млн евро

Леганес

1 тур (14.08) Леганес – Алавес – 1:2

(сыграл весь матч)

2 тур (21.08) Овьедо – Леганес – 1:0

(провел весь матч в запасе)

Ч: 1 (0+0)

В: 1 (0+0)

Орест Лебеденко

левый защитник

23.09.1998 (23 года)

500 тысяч евро

Луго

1 тур (14.08) Луго – Альбасете – 1:0

(провел весь матч в запасе)

2 тур (21.08) Тенерифе – Луго – 1:1

(не попал в заявку на матч)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)
 Италия (Серия А)

Руслан Малиновский

атакующий хавбек

04.05.1993 (29 лет)

28 млн евро

Аталанта

1 тур (13.08) Сампдория – Аталанта – 0:2

(вышел на замену на 84 мин, 1 ассист)

2 тур (21.08) Аталанта – Милан – 1:1

(сыграл 73 мин, 1 гол)

Ч: 2 (1+1)

В: 2 (1+1)

Виктор Коваленко

атакующий хавбек

14.02.1996 (26 лет)

3 млн евро

Специя

1 тур (14.08) Специя – Эмполи – 1:0

(не попал в заявку на матч)

2 тур (20.08) Интер – Специя – 3:0

(вышел на замену на 73 мин)

Ч: 1 (0+0)

В: 1 (0+0)
 Кипр (Первый дивизион)

Роман Безус

атакующий хавбек

26.09.1990 (31 год)

1,5 млн евро

Омония

ЛЕ Q4 (18.08) Гент – Омония – 0:2

(вышел на замену на 70 мин)

ЛЕ Q4 (25.08) Омония – Гент

Ч: 0 (0+0)

ЛЕ: 1 (0+0)

В: 1 (0+0)
 Германия (Бундеслига)

Иван Ордец

центральный защитник

08.07.1992 (30 лет)

5 млн евро

Бохум

2 тур (13.08) Хоффенхайм – Бохум – 3:2

(сыграл весь матч)

3 тур (21.08) Бохум – Баварія – 0:7

(сыграл 85 мин)

Ч: 3 (0+0)

К: 1 (0+0)

В: 4 (0+0)
 Норвегия (Элитесериен)

Юрий Яковенко

центрфорвард

03.09.1993 (28 лет)

200 тысяч евро

Гам-Кам

18 тур (14.08) Гам-Кам – Волеренга – 1:1

(вышел на замену на 78 мин)

19 тур (21.08) Буде-Глимт – Гам-Кам – 2:2

(провел весь матч в запасе)

Ч: 12 (1+0)

К: 1 (0+0)

В: 13 (1+0)
 Польша (Экстракласса)

Василий Литвиненко

голкипер

03.10.1991 (30 лет)

100 тысяч евро

Видзев

5 тур (12.08) Видзев – Легия – 1:2

(провел весь матч в запасе)

6 тур (20.08) Варта – Видзев – 0:1

(провел весь матч в запасе)

Ч: 0 (0)

В: 0 (0)

Арсен Гросу

атакующий хавбек

13.04.2001 (21 год)

25 тысяч евро

Гурник

5 тур (13.08) Гурник – Сталь – 1:3

(не попал в заявку на матч)

6 тур (19.08) Легия – Гурник – 2:2

(не попал в заявку на матч)

Ч: 0 (0)

В: 0 (0)

Кирил Петров

центральный защитник

22.06.1990 (32 года)

350 тысяч евро

Корона

5 тур (15.08) Корона – Варта – 0:1

(сыграл весь матч)

6 тур (20.08) Висла – Корона – 2:1

(сыграл весь матч)

Ч: 6 (0+0)

В: 6 (0+0)

Евгений Коноплянка

левый вингер

29.09.1989 (32 года)

1,2 млн евро

Краковия

5 тур (13.08) Краковия – Пяст – 0:1

(вышел на замену на 75 мин)

6 тур (20.08) Шленск – Краковия – 1:1

(вышел на замену на 61 мин)

Ч: 2 (0+0)

В: 2 (0+0)

Игорь Харатин

опорный хавбек

02.02.1995 (27 лет)

900 тысяч евро

Легия

5 тур (12.08) Видзев – Легия – 162

(сыграл 87 мин)

6 тур (19.08) Легия – Гурник – 2:2

(сыграл 46 мин, жк)

Ч: 6 (0+0)

В: 6 (0+0)

Артур Рудько

голкипер

07.05.1992 (30 лет)

800 тысяч евро

Лех

ЛК Q4 (18.08) Лех – Дюделанж – 2:0

(провел весь матч в запасе)

ЛК Q4 (25.08) Дюделанж – Лех

Ч: 1 (-2)

ЛЧ: 2 (-5)

ЛК: 2 (-1)

В: 5 (-8)

Владислав Кочергин

правый хавбек

30.04.1996 (26 лет)

1,5 млн евро

Ракув

ЛК Q4 (18.08) Ракув – Славия – 2:1

(сыграл 46 мин)

ЛК Q4 (25.08) Славия – Ракув

Ч: 4 (0+0)

ЛК: 5 (3+1)

СК: 1 (0+0)

В: 10 (3+1)

Егор Маценко

центральный защитник

23.01.2002 (20 лет)

25 тысяч евро

Шленск

5 тур (14.08) Лех – Шленск – 0:1

(не попал в заявку на матч)

6 тур (20.08) Шленск – Краковия – 1:1

(не попал в заявку на матч)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)
 Португалия (Примейра)

Роман Яремчук

центрфорвард

27.11.1995 (26 лет)

15 млн евро

Бенфика

ЛЧ Q4 (17.08) Динамо – Бенфика – 0:2

(вышел на замену на 63 мин)

ЛЧ Q4 (23.08) Бенфика – Динамо

Ч: 2 (0+0)

ЛЧ: 3 (0+1)

В: 5 (0+1)

Богдан Милованов

правый защитник

19.04.1998 (24 года)

600 тысяч евро

Арока

 

2 тур (15.08) Арока – Висенте – 1:0

(сыграл весь матч)

3 тур (20.08) Санта Клара – Арока – 1:2

(сыграл 55 мин, жк)

Ч: 3 (0+0)

В: 3 (0+0)
 Турция (Суперлига)

Ярослав Ракицкий

центральный защитник

03.08.1989 (32 года)

6 млн евро

Адана Демирспор

2 тур (13.08) Адана Демирспор – Сивасспор – 3:0

(сыграл весь матч, жк)

3 тур (22.08) Фенербахче – Адана Демирспор

Ч: 2 (0+0)

В: 2 (0+0)
 Турция (1 Лига)

Дмитрий Гречишкин

опорный хавбек

22.09.1991 (30 лет)

500 тысяч евро

Генчлербирлиги

1 тур (13.08) Генчлербирлиги – Алтинорду – 3:3

(сыграл весь матч)

2 тур (19.08) Болуспор – Генчлербирлиги – 1:2

(сыграл весь матч)

Ч: 2 (0+0)

В: 2 (0+0)

Артем Кравец

центр-форвард

03.06.1989 (33 года)

250 тысяч евро

Сакарьяспор

1 тур (14.08) Сакарьяспор – Гезтепе – 0:1

(не попал в заявку на матч)

2 тур (20.08) Алтынорду – Сакарьяспор – 0:2

(не попал в заявку на матч)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)
 Венгрия (Национальный чемпионат I)

Александр Романчук

центральный защитник

16.12.1999 (22 года)

500 тысяч евро

Дебрецен

3 тур (12.08) Дебрецен – Вашаш – 1:1

(сыграл весь матч)

4 тур (22.08) Мезёкёвешд – Дебрецен

Ч: 3 (0+0)

В: 3 (0+0)

Александр Сафронов

центральный защитник

11.06.1999 (23 года)

400 тысяч евро

Залаэгерсег

3 тур (13.08) Уйпешт – Залаэгерсег – 1:1

(провел весь матч в запасе)

4 тур (21.08) Залаэгерсег – Кишварда – 1:3

(сыграл весь матч)

Ч: 1 (0+0)

В: 1 (0+0)

Михаил Месхи

опорный хавбек

26.02.1997 (25 лет)

200 тысяч евро

Кечкемет

3 тур (13.08) Кечкемет – Мезёкёвешд – 1:0

(вышел на замену на 46 мин, жк)

4 тур (19.08) Академия Пушкаша – Кечкемет – 1:1

(вышел на замену на 84 мин)

Ч: 3 (0+0)

В: 3 (0+0)

Михаил Ряшко

центральный защитник

11.05.1996 (26 лет)

150 тысяч евро

Кечкемет

3 тур (13.08) Кечкемет – Мезёкёвешд – 1:0

(не попал в заявку на матч)

4 тур (19.08) Академия Пушкаша – Кечкемет – 1:1

(провел весь матч в запасе)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)

Виктор Гей

правый защитник

02.02.1996 (26 лет)

400 тысяч евро

Кишварда

3 тур (14.08) Кишварда – Академия Пушкаша – 1:1

(сыграл весь матч)

4 тур (21.08) Залаэгерсег – Кишварда – 1:3

(сыграл весь матч, жк)

Ч: 4 (0+1)

ЛК: 3 (0+0)

В: 7 (0+1)

Ярослав Гелеш

центрфорвард

20.07.2004 (18 лет)

-

Кишварда

3 тур (14.08) Кишварда – Академия Пушкаша – 1:1

(провел весь матч в запасе)

4 тур (21.08) Залаэгерсег – Кишварда – 1:3

(не попал в заявку на матч)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)

Михаил Готра

голкипер

05.08.2000 (21 год)

100 тысяч евро

Кишварда

3 тур (14.08) Кишварда – Академия Пушкаша – 1:1

(не попал в заявку на матч)

4 тур (21.08) Залаэгерсег – Кишварда – 1:3

(не попал в заявку на матч)

Ч: 0 (0)

В: 0 (0)

Антон Кравченко

центральный защитник

23.05.1991 (31 год)

250 тысяч евро

Кишварда

3 тур (14.08) Кишварда – Академия Пушкаша – 1:1

(сыграл весь матч)

4 тур (21.08) Залаэгерсег – Кишварда – 1:3

(сыграл весь матч)

Ч: 2 (0+0)

ЛК: 3 (0+0)

В: 5 (0+0)

Богдан Мельник

опорный хавбек

04.01.1997 (25 лет)

450 тысяч евро

Кишварда

3 тур (14.08) Кишварда – Академия Пушкаша – 1:1

(вышел на замену на 73 мин)

4 тур (21.08) Залаэгерсег – Кишварда – 1:3

(сыграл 90+3 мин, 2 гола)

Ч: 4 (3+0)

ЛК: 3 (0+0)

В: 7 (3+0)

Артем Одинцов

голкипер

09.11.2000 (21 год)

150 тысяч евро

Кишварда

3 тур (14.08) Кишварда – Академия Пушкаша – 1:1

(провел весь матч в запасе)

4 тур (21.08) Залаэгерсег – Кишварда – 1:3

(провел весь матч в запасе)

Ч: 0 (0)

ЛК: 3 (-3)

В: 3 (-3)

Даниил Рябенко

голкипер

09.10.1998 (23 года)

75 тысяч евро

Мезёкёвешд

3 тур (13.08) Кечкемет – Мезёкёвешд – 1:0

(не попал в заявку на матч)

4 тур (22.08) Мезёкёвешд – Дебрецен

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)

Артем Фаворов

центральный хавбек

19.03.1994 (28 лет)

700 тысяч евро

Академия Пушкаша

3 тур (14.08) Кишварда – Академия Пушкаша – 1:1

(вышел на замену на 80 мин)

4 тур (19.08) Академия Пушкаша – Кечкемет – 1:1

(сыграл 83 мин)

Ч: 3 (0+0)

В: 3 (0+0)

Богдан Леднев

атакующий хавбек

07.04.1998 (24 года)

1 млн евро

Фехервар

ЛК Q4 (18.08) Кельн – Фехервар – 1:2

(вышел на замену на 86 мин)

ЛК Q4 (25.08) Фехервар – Кельн

Ч: 0 (0+0)

ЛК: 2 (0+0)

В: 2 (0+0)

Евгений Макаренко

опорный хавбек

21.05.1991 (31 год)

1,2 млн евро

Фехервар

ЛК Q4 (18.08) Кельн – Фехервар – 1:2

(не попал в заявку на матч)

ЛК Q4 (25.08) Фехервар – Кельн

Ч: 2 (0+1)

ЛК: 4 (0+1)

В: 6 (0+2)

Иван Петряк

левый вингер

13.04.1994 (28 лет)

1,6 млн евро

Фехервар

ЛК Q4 (18.08) Кельн – Фехервар – 1:2

(не попал в заявку на матч)

22.08.2022 перешел в клуб Шахтер Донецк

Ч: 3 (0+0)

ЛК: 3 (1+1)

В: 6 (1+1)

Артем Шабанов

центральный защитник

07.03.1992 (30 лет)

1 млн евро

Фехервар

ЛК Q4 (18.08) Кельн – Фехервар – 1:2

(сыграл весь матч)

ЛК Q4 (25.08) Фехервар – Кельн

Ч: 3 (0+0)

ЛК: 4 (0+0)

В: 7 (0+0)
 Франция (Лига 2)

Даниил Игнатенко

центральный хавбек

13.03.1997 (25 лет)

1,5 млн евро

Бордо

3 тур (13.08) Бордо – Ньор – 1:0

(сыграл весь матч)

4 тур (22.08) Гренобль – Бордо

Ч: 3 (1+0)

В: 3 (1+0)
 Хорватия (1 Лига)

Александр Петрусенко

опорный хавбек

26.03.1998 (24 года)

350 тысяч евро

Истра

5 тур (12.08) Шибеник – Истра – 0:0

(вышел на замену на 43 мин)

6 тур (21.08) Истра – Риека – 1:1

(сыграл 70 мин)

Ч: 2 (0+0)

В: 2 (0+0)

Евгений Чеберко

центральный защитник

23.01.1998 (24 года)

750 тысяч евро

Осиек

5 тур (14.08) Осиек – Вараждин – 2:2

(не попал в заявку на матч)

6 тур (20.08) Динамо З – Осиек – 5:2

(провел весь матч в запасе)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)
 Чехия (1 Лига)

Тарас Качараба

центральный защитник

07.01.1995 (27 лет)

1,5 млн евро

Славия

ЛК Q4 (18.08) Ракув – Славия – 2:1

(провел весь матч в запасе)

4 тур (21.08) Славия – Пардубице – 7:0

(сыграл весь матч)

Ч: 3 (0+0)

ЛК: 2 (0+0)

В: 5 (0+0)

Максим Таловеров

центральный защитник

28.06.2000 (22 года)

750 тысяч евро

Слован

3 тур (14.08) Пардубице – Слован – 2:1

(сыграл весь матч)

4 тур (21.08) Слован – Динамо Ч-Б – 1:1

(сыграл 84 мин)

Ч: 4 (1+0)

В: 4 (1+0)

Иван Варфоломеев

опорный хавбек

24.03.2004 (18 лет)

Слован

3 тур (14.08) Пардубице – Слован – 2:1

(провел весь матч в запасе)

4 тур (21.08) Слован – Динамо Ч-Б – 1:1

(провел весь матч в запасе)

Ч: 1 (0+0)

В: 1 (0+0)
 Чехия (2 Лига)

Павел Рудницкий

левый хавбек

13.08.1988 (34 года)

200 тысяч евро

Варнсдорф

3 тур (14.08) Варнсдорф – Простеёв – 2:0

(сыграл 65 мин)

Кубок 1/64 (17.08) Брозани – Варнсдорф – 1:3

Ч: 3 (1+0)

В: 3 (1+0)

Артем Коверников

центральный защитник

01.07.2000 (22 года)

200 тысяч евро

Дукла

3 тур (13.08) Тришинец – Дукла – 2:0

(не попал в заявку на матч)

Кубок 1/64 (24.08) Гостоунь – Дукла

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)

Володимир Крынский

голкипер

14.01.1997 (25 лет)

250 тысяч евро

Простеёв

3 тур (14.08) Варнсдорф – Простеёв – 2:0

(сыграл весь матч, пропустил 2 мяча)

4 тур (20.08) Простеёв – Сигма В – 1:3

(сыграл весь матч, пропустил 3 мяча)

Ч: 4 (-6)

В: 4 (-6)
 Швейцария (Суперлига)

Богдан Вьюнник

центр-форвард

21.05.2002 (20 лет)

350 тысяч евро

Цюрих

ЛЕ Q4 (18.08) Цюрих – Хартс – 2:1

(сыграл 71 мин)

Кубок 1 раунд (21.08) Шам – Цюрих – 0:4

(провел весь матч в запасе)

Ч: 1 (0+1)

ЛЕ: 1 (0+0)

В: 2 (0+1)
 Шотландия (Премьершип)

Максим Кучерявый

атакующий хавбек

09.05.2002 (20 лет)

Сент-Джонстон

3 тур (13.08) Рейнджерс – Сент-Джонстон – 4:0

(провел весь матч в запасе)

4 тур (20.08) Сент-Джонстон – Абердин – 0:1

(вышел на замену на 62 мин)

Ч: 1 (0+0)

КЛ: 4 (0+0)

В: 5 (0+0)
 ОАЭ (Про-лига)

Андрей Ярмоленко

правый вингер

23.10.1989 (32 года)

2,5 млн евро

Аль-Айн

1 тур (02.09) Аджман – Аль-Айн

2 тур (09.09) Аль-Айн – Аль-Дафра

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)
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