Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Малиновский открыл счет в матче Аталанты против Милана
Италия
21 августа 2022, 22:20 | Обновлено 21 августа 2022, 22:50
4964
0

ВИДЕО. Малиновский открыл счет в матче Аталанты против Милана

Украинский полузащитник забил гол на 29-й минуте матча Серии A

21 августа 2022, 22:20 | Обновлено 21 августа 2022, 22:50
4964
0
ВИДЕО. Малиновский открыл счет в матче Аталанты против Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник Руслан Малиновский забил гол в матче 2-го тура Серии A. Хавбек открыл счет в матче «Аталанты» против «Милана на 29-й минуте.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский хавбек хозяев поля Руслан Малиновский вышел в основе и отблагодарил тренера за доверие забитым голом.

ГОЛ! 1:0. Руслан Малиновский, 29 мин.

По теме:
Аталанта – Милан – 1:1. Текстовая трансляция. LIVE
Аталанта – Милан. Малиновский в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Малиновский выйдет в основе Аталанты на матч Серии A против Милана
Милан Серия A Аталанта чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Аталанта - Милан видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр Усик – Энтони Джошуа. Видео боя
Бокс | 21 августа 2022, 02:15 0
Александр Усик – Энтони Джошуа. Видео боя
Александр Усик – Энтони Джошуа. Видео боя

Смотрите видеообзор поединка за 4 пояса чемпиона мира: Джошуа – Усик

Динамо отправилось в Лиссабон на матч с Бенфикой. В заявке 26 игроков
Футбол | 21 августа 2022, 20:10 0
Динамо отправилось в Лиссабон на матч с Бенфикой. В заявке 26 игроков
Динамо отправилось в Лиссабон на матч с Бенфикой. В заявке 26 игроков

Вторая игра состоится в Лиссабоне во вторник, 23 августа, в 22:00 по Киеву

Большой провал Ордеца! Бавария уничтожила Бохум, отгрузив 7 мячей
Футбол | 21.08.2022, 21:30
Большой провал Ордеца! Бавария уничтожила Бохум, отгрузив 7 мячей
Большой провал Ордеца! Бавария уничтожила Бохум, отгрузив 7 мячей
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Бокс | 20.08.2022, 23:57
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Отобрать лицензию! Опубликованы судейские записки боя Усика с Джошуа
Бокс | 21.08.2022, 06:10
Отобрать лицензию! Опубликованы судейские записки боя Усика с Джошуа
Отобрать лицензию! Опубликованы судейские записки боя Усика с Джошуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Кабаев уже подписал контракт с Динамо
Источник: Кабаев уже подписал контракт с Динамо
19.08.2022, 17:36 8
Футбол
Интим за футбол. Модель из Чили зарабатывает на OnlyFans, чтобы купить клуб
Интим за футбол. Модель из Чили зарабатывает на OnlyFans, чтобы купить клуб
20.08.2022, 09:21 8
Футбол
Скандал! Что сказал Джошуа Усику? Наперекор тренерам Энтони вернулся в ринг
Скандал! Что сказал Джошуа Усику? Наперекор тренерам Энтони вернулся в ринг
21.08.2022, 06:23 4
Бокс
Друг Джошуа: «Команда просто бросила Энтони. Его нужно было остановить»
Друг Джошуа: «Команда просто бросила Энтони. Его нужно было остановить»
21.08.2022, 11:57 2
Бокс
«Сказал Джошуа, что Усику конец». Промоутер Энтони в шоке от Александра
«Сказал Джошуа, что Усику конец». Промоутер Энтони в шоке от Александра
21.08.2022, 09:29
Бокс
У Львова проблемы. Группа футболистов отказалась подписывать контракты
У Львова проблемы. Группа футболистов отказалась подписывать контракты
20.08.2022, 20:20 4
Футбол
ГАСПЕРИНИ: «Малиновский? Нам нужны игроки, забивающие больше 6 голов в год»
ГАСПЕРИНИ: «Малиновский? Нам нужны игроки, забивающие больше 6 голов в год»
20.08.2022, 16:50 22
Футбол
ВИДЕО. Джошуа расплакался на пресс-конференции после боя
ВИДЕО. Джошуа расплакался на пресс-конференции после боя
21.08.2022, 09:10 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности