ВИДЕО. Малиновский открыл счет в матче Аталанты против Милана

Украинский полузащитник Руслан Малиновский забил гол в матче 2-го тура Серии A. Хавбек открыл счет в матче «Аталанты» против «Милана на 29-й минуте.

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Украинский хавбек хозяев поля Руслан Малиновский вышел в основе и отблагодарил тренера за доверие забитым голом.

ГОЛ! 1:0. Руслан Малиновский, 29 мин.