Италия21 августа 2022, 22:20 | Обновлено 21 августа 2022, 22:50
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ВИДЕО. Малиновский открыл счет в матче Аталанты против Милана
Украинский полузащитник забил гол на 29-й минуте матча Серии A
21 августа 2022, 22:20 | Обновлено 21 августа 2022, 22:50
4964
0
Украинский полузащитник Руслан Малиновский забил гол в матче 2-го тура Серии A. Хавбек открыл счет в матче «Аталанты» против «Милана на 29-й минуте.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украинский хавбек хозяев поля Руслан Малиновский вышел в основе и отблагодарил тренера за доверие забитым голом.
- Sport.ua проводить текстову онлайн-трансляцію матчу
ГОЛ! 1:0. Руслан Малиновский, 29 мин.
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