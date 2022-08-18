Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вышел на замену. Безус помог Омонии обыграть свой бывший клуб
Лига Европы
Гент
18.08.2022, FT 0 : 2
Омония
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
18 августа 2022, 23:45 |
583
0

Вышел на замену. Безус помог Омонии обыграть свой бывший клуб

Кипрский клуб обыграл «Гент»

18 августа 2022, 23:45 |
583
0
Вышел на замену. Безус помог Омонии обыграть свой бывший клуб
Instagram. Роман Безус

Сегодня, 18 августа в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы кипрская «Омония» на выезде встречалась с «Гентом». Этот матч был особенным для украинского новичка «Омонии» Романа Безуса, который еще в прошлом сезоне выступал за «Гент».

В итоге «Омония» одержала выездную победу со счетом 2:0. Безус вышел на замену на 70-й минуте.

«Гент» - «Омония» - 0:2
Голы: 0:1 – 19 Харалампус, 0:2 – 76 Баркер.

«Гент» – Руф, Ханче-Ольсен (Окуму, 80), Нгаде-Нгаджуи, Торунарига (Годо, 81), Нуриу Фортуна (Оджиджа-Офоэ, 46), Кумс, Юльсагер, Кастро-Монтес (Самуаз, 81), Хон Хен Сок, Кейперс, Хеуге (Депуатр, 62).

«Омония» – Фрейтас, Лецьякс, Юсте, Милетич, Бруно (Папулис, 74), Панайоту, Баширу, Дискеруд (Безус, 70), Харалампус (Баркер, 74), Мэттьюз, Какулис (Матавж, 86).

Предупреждения: Харалампус (59), Милетич (62), Какулис (68), Торунарига (78), Фрейтас (84).

По теме:
Лига Европы Q4. Победа Вьюнника, Безус помог обыграть свой бывший клуб
Александр КУЧЕР: «Нам не хватило концентрации и еврокубкового опыта»
ВИДЕО. Как Сваток подарил надежду Днепру-1 на общий успех
Роман Безус Лига Европы Гент Омония
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 18 августа 2022, 12:00 1
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей

Sport.ua следит за тренировочными сборами команд украинской Премьер-лиги

ЛУЧЕСКУ: «Яремчук у Динамо был бы лучшим игроком. А в Бенфике он на замене»
Футбол | 18 августа 2022, 01:25 17
ЛУЧЕСКУ: «Яремчук у Динамо был бы лучшим игроком. А в Бенфике он на замене»
ЛУЧЕСКУ: «Яремчук у Динамо был бы лучшим игроком. А в Бенфике он на замене»

Наставник «Динамо» – о поражении от «Бенфики» (0:2) в раунде плей-офф ЛЧ

Как Роналду в МЮ стал заложником такого же помешанного, как и он сам
Футбол | 18.08.2022, 09:50
Как Роналду в МЮ стал заложником такого же помешанного, как и он сам
Как Роналду в МЮ стал заложником такого же помешанного, как и он сам
Журналист: Еще два клуба АПЛ интересуются Бущаном
Футбол | 18.08.2022, 18:05
Журналист: Еще два клуба АПЛ интересуются Бущаном
Журналист: Еще два клуба АПЛ интересуются Бущаном
Кучер назвал стартовый состав Днепра-1 на дебютный матч в еврокубках
Футбол | 18.08.2022, 19:48
Кучер назвал стартовый состав Днепра-1 на дебютный матч в еврокубках
Кучер назвал стартовый состав Днепра-1 на дебютный матч в еврокубках
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он легко победит». Уайлдер выбрал фаворита в реванше Усик - Джошуа
«Он легко победит». Уайлдер выбрал фаворита в реванше Усик - Джошуа
18.08.2022, 13:50
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик не мог набрать 7 кг, это абсурд»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик не мог набрать 7 кг, это абсурд»
18.08.2022, 17:15
Бокс
Источник: Динамо переезжает в другой польский город
Источник: Динамо переезжает в другой польский город
18.08.2022, 18:45 2
Футбол
ЛУЧЕСКУ: «Я не мог уйти в отставку. Это сделало бы меня идиотом»
ЛУЧЕСКУ: «Я не мог уйти в отставку. Это сделало бы меня идиотом»
17.08.2022, 03:23 3
Футбол
Суркисы уехали в Монте-Карло, их регулярно видят в казино – источник
Суркисы уехали в Монте-Карло, их регулярно видят в казино – источник
17.08.2022, 11:52 82
Футбол
Составы на битву Динамо - Бенфика. Яремчук остался в запасе Орлов
Составы на битву Динамо - Бенфика. Яремчук остался в запасе Орлов
17.08.2022, 20:54 21
Футбол
Где смотреть онлайн матч плей-офф квалификации ЛЧ Динамо – Бенфика
Где смотреть онлайн матч плей-офф квалификации ЛЧ Динамо – Бенфика
17.08.2022, 04:35 2
Футбол
ВИДЕО. Дикая ошибка в защите. Бенфика наказала Динамо и удвоила перевес
ВИДЕО. Дикая ошибка в защите. Бенфика наказала Динамо и удвоила перевес
17.08.2022, 22:43 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности