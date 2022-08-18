Вышел на замену. Безус помог Омонии обыграть свой бывший клуб

Сегодня, 18 августа в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы кипрская «Омония» на выезде встречалась с «Гентом». Этот матч был особенным для украинского новичка «Омонии» Романа Безуса, который еще в прошлом сезоне выступал за «Гент».

В итоге «Омония» одержала выездную победу со счетом 2:0. Безус вышел на замену на 70-й минуте.

«Гент» - «Омония» - 0:2

Голы: 0:1 – 19 Харалампус, 0:2 – 76 Баркер.

«Гент» – Руф, Ханче-Ольсен (Окуму, 80), Нгаде-Нгаджуи, Торунарига (Годо, 81), Нуриу Фортуна (Оджиджа-Офоэ, 46), Кумс, Юльсагер, Кастро-Монтес (Самуаз, 81), Хон Хен Сок, Кейперс, Хеуге (Депуатр, 62).

«Омония» – Фрейтас, Лецьякс, Юсте, Милетич, Бруно (Папулис, 74), Панайоту, Баширу, Дискеруд (Безус, 70), Харалампус (Баркер, 74), Мэттьюз, Какулис (Матавж, 86).

Предупреждения: Харалампус (59), Милетич (62), Какулис (68), Торунарига (78), Фрейтас (84).