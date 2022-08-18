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18.08.2022 21:30 - : -
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18 августа 2022, 07:52 | Обновлено 18 августа 2022, 07:58
33
0

Гент - Омония. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Украинец Безус вместе с «Омонией» сыграет против своей бывшей команды – «Гента»

18 августа 2022, 07:52 | Обновлено 18 августа 2022, 07:58
33
0
Гент - Омония. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
ФК Омония / автор неизвестен

В четверг, 18 августа, в Генте на поле стадиона «Геламко Арена» состоится первая игра плей-офф раунда квалификации Лиги Европы, в которой местный «Гент» выяснит отношения с «Омонией» с Кипра. Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

Гент

«Буйволы» в предыдущем чемпионате Бельгии заняли 5-е место по итогам основного турнира, и были вынуждены играть затем в турнире за путевку в квалификацию Лиги конференций. До четвертой позиции, которая позволила бы сыграть в чемпионской группе, «Генту» не хватило одного очка.

В шести поединках так называемой Conference League Group «Гент» одержал 4 победы и дважды проиграл. Таким образом, имея в активе суммарные 43 пункта, он стал лучшим в квартете, и получил право заявиться в Лигу конференций. Но клуб этим правом не воспользовался, так как в статусе победителя Кубка страны заявился в Лигу Европы.

Свои выступления в Европе в нынешнем сезоне «Гент» только начинает. Лишившись летом украинского полузащитника Романа Безуса, который не так давно стал игроком кипрской «Омонии», «буйволы» на почин кампании проиграли «Брюгге» в матче за Суперкубок страны – 0:2.

В настоящий момент «Гент» в таблице бельгийского чемпионата занимает второе место, имея 9 очков. В 4-х матчах команда одержала две победы при двух ничьих.

Омония

Команда из Никосии подходит к предстоящему матчу с плохим настроением. 12 августа в премьерной официальной игре нового сезона-2022/2023 она потерпела поражение 0:2 от «Аполлона». Тем самым, «Омония» лишилась возможности завоевать Суперкубок Кипра.

Участниками поединка за супертрофей нынешние партнеры украинца Безуса стали в статусе обладателей национального Кубка. В финале розыгрыша предыдущего сезона они одолели команду «Ахнас» - 0:0, пенальти 5-4. Что любопытно, «Омония» с 5-й минуты матча играла вдесятером, но все же смогла выиграть.

Что же до результатов никосийцев в чемпионате Кипра-2021/2022, то они по итогам основного турнира стали седьмыми, и отправились затем в утешительный турнир – группу выбывания. Там «Омонии» не оказалось равных: она заняла первое место, опередив ближайшего преследователя на 3 очка, а третью команду – на 10.

Ориентировочные составы

Гент: Роф – Ханче-Ольсен, Нгаду, Торунарига, Самоис, Маррех, Кумс, Кастро-Монтес, Хюльсагер, Хон Хюн Сеок, Кюйперс.

Омония: Фабиану – Баширу, Бруну, Какулис, Ланг, Лецякс, Безус, Меттьюс, Милетич, Харалампус, Юсте.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут подтвердить свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.32 по линии Parimatch.

18 августа, четверг

«Гент» - «Омония»
Гент. «Геламко Арена». 21:30
Прогноз Sport.ua – 2:0

 

Parimatch  
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Источник Sport.ua
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