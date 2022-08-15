Во вторник, 15 августа, в Копенгагене на поле стадиона «Паркен» состоится первая игра плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов, в которой сойдутся «Копенгаген» и «Трабзонспор». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Копенгаген

Датские «львы», цвета которых, напомним, защищает экс-игрок донецкого «Шахтера» Давид Хочолава, лишь возьмут старт в отборочной кампании чемпионского турнира. Предыдущие стадии квалификации они пропускали.

Подготовку к матчам в Лиге чемпионов «Копенгаген» вел в национальном чемпионате, где провел уже пять игр. В них команда аккуратно чередует неудачи с победами. Стартовали копенгагенцы с домашнего поражения 0:1 от «Хорсенса», а затем на выезде обыграли 3:1 «Ольборг». Далее было поражение на выезде от «Виборга» (2:4) и победа на своем поле над «Брондбю» (4:1).

В минувший игровой уик-энд (12 августа) «Копенгаген» дома проиграл 1:3 «Раннерсу». Таким образом, сейчас в таблице чемпионата Дании «львы» занимают 8 место, имея в активе 6 очков.

Трабзонспор

«Бордово-голубые», как и «Копенгаген», до нынешней стадии отбора в Лиге чемпионов за перипетиями в ней наблюдали так же со стороны.

Сезон «Трабзонспор» открыл 30 июля матчем с «Сиваспором» за Суперкубок Турции. Игра получилась для команды успешной – победив со счетом 4:0, она завоевала почетный трофей.

На победной волне «черноморские штормы» начали сезон и в турецкой Суперлиге. Вначале они обыграли в гостях «Истанбулспор АС» (2:0), а затем дома переиграли 1:0 «Хатайспор». Таким образом, нынче «бордово-голубые» вместе с «Аданадемирспором» возглавляют таблицу национального чемпионата, имея 100%-ные показатели набранных очков.

Ориентировочные составы

Копенгаген: Юнссон – Дикс, Вавро, Хочолава, Кристансен, Фальк Енсен, Лерагер, Гаральдссон, Клаессон, Дарами, Бьель.

Трабзонспор: Чакир Угурджан – Ларсен, Денсвил, Угу, Элмали Эрен, Сиопис, Вища, Гасполат Догуджан, Бакасетас, Трезеге, Корнелиус.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут подтвердить свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.17 по линии Parimatch.

16 августа, вторник