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Лига Чемпионов
Копенгаген
16.08.2022, FT 2 : 1
Трабзонспор
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Лига чемпионов
17 августа 2022, 02:20 | Обновлено 17 августа 2022, 02:34
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0

Копенгаген – Трабзонспор – 2:1. Рикошет дал шанс. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов

17 августа 2022, 02:20 | Обновлено 17 августа 2022, 02:34
30
0
Копенгаген – Трабзонспор – 2:1. Рикошет дал шанс. Видео голов и обзор матча
ФК Копенгаген

16 августа состоялись первые поединки 4-го раунда квалификации (Q4) Лиги чемпионов.

Датский «Копенгаген» дома выиграл первую встречу у чемпиона Турции, «Трабзонспора».

Лига чемпионов. Квалификация Q4

Первые матчи, 16 августа

22:00. Копенгаген (Дания) – Трабзонспор (Турция) – 2:1

Голы: Классон, 9, Лерагер, 48 – Басакетас, 79.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Классон, 9 мин.

ГОЛ! 2:0. Лерагер, 48 мин.

ГОЛ! 2:1. Басакетас, 79 мин.

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Тасос Бакасетас (Трабзонспор).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Лерагер (Копенгаген).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Клаэссон (Копенгаген).
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Лига чемпионов. Копенгаген и Буде-Глимт дома выиграли первые матчи Q4
Лига чемпионов Копенгаген Трабзонспор видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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