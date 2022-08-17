Лига Чемпионов
16.08.2022, FT 2 : 1
Лига чемпионов17 августа 2022, 02:20 | Обновлено 17 августа 2022, 02:34
30
0
Копенгаген – Трабзонспор – 2:1. Рикошет дал шанс. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор первого матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов
17 августа 2022, 02:20 | Обновлено 17 августа 2022, 02:34
30
0
16 августа состоялись первые поединки 4-го раунда квалификации (Q4) Лиги чемпионов.
Датский «Копенгаген» дома выиграл первую встречу у чемпиона Турции, «Трабзонспора».
Лига чемпионов. Квалификация Q4
Первые матчи, 16 августа
22:00. Копенгаген (Дания) – Трабзонспор (Турция) – 2:1
Голы: Классон, 9, Лерагер, 48 – Басакетас, 79.
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Классон, 9 мин.
ГОЛ! 2:0. Лерагер, 48 мин.
ГОЛ! 2:1. Басакетас, 79 мин.
События матча
79’
ГОЛ ! Мяч забил Тасос Бакасетас (Трабзонспор).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Лерагер (Копенгаген).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Клаэссон (Копенгаген).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 августа 2022, 20:50 7
На этот момент у португальца есть два варианта: «Боруссия» Д и «Спортинг»
Футбол | 16 августа 2022, 23:23 1
Украинский хавбек «Аталанты» может стать футболистом «Тоттенхэма»
Теннис | 16.08.2022, 19:06
Бокс | 16.08.2022, 05:19
Бокс | 16.08.2022, 13:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.08.2022, 17:12 4
16.08.2022, 13:17
16.08.2022, 20:10 3
15.08.2022, 09:19 2
16.08.2022, 09:30 1
15.08.2022, 13:59 4
16.08.2022, 02:03 8
15.08.2022, 04:40 1