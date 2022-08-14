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Челси
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Тоттенхэм
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Англия
14 августа 2022, 18:30 | Обновлено 14 августа 2022, 18:41
564
0

Челси – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 августа в 18:30 поединок 2-го тура Английской Премьер-лиги

14 августа 2022, 18:30 | Обновлено 14 августа 2022, 18:41
564
0
Челси – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Челси

14 августа в 18:30 в центральном матче 2-го тура Английской Премьер-лиги играют «Челси» и «Тоттенхэм».

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Команды играют в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», обслуживает матч арбитр Энтони Тейлор.

Челси – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы команд

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Источник Sport.ua
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