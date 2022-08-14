Англия14 августа 2022, 18:30 | Обновлено 14 августа 2022, 18:41
564
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Челси – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 августа в 18:30 поединок 2-го тура Английской Премьер-лиги
14 августа 2022, 18:30 | Обновлено 14 августа 2022, 18:41
564
0
14 августа в 18:30 в центральном матче 2-го тура Английской Премьер-лиги играют «Челси» и «Тоттенхэм».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды играют в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», обслуживает матч арбитр Энтони Тейлор.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Челси – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.
Стартовые составы команд
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