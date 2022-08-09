УИЛЬЯМС: «Соврала бы, если бы сказала, что не хотела побить рекорд Корт»

Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс, которая собирается завершить карьеру в этом году, призналась, что мечтала побить рекорд Маргарет Корт по титулам на турнирах Большого шлема:

«Некоторые люди говорят, что я не величайшая теннисистка в истории потому, что я не обогнала достижение Маргарет Корт в 24 титула на турнирах Большого шлема, часть из которых она завоевала до Открытой эры.

Я бы соврала, если бы сказала, что я не хотела побить этот рекорд. Возможно, я слишком много думала об этом во время финалов, и мне это не помогло».