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  4. УИЛЬЯМС: «Соврала бы, если бы сказала, что не хотела побить рекорд Корт»
WTA
09 августа 2022, 20:47 |
601
0

УИЛЬЯМС: «Соврала бы, если бы сказала, что не хотела побить рекорд Корт»

Американская теннисистка – о нереализованных амбициях

09 августа 2022, 20:47 |
601
0
УИЛЬЯМС: «Соврала бы, если бы сказала, что не хотела побить рекорд Корт»
Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс

Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс, которая собирается завершить карьеру в этом году, призналась, что мечтала побить рекорд Маргарет Корт по титулам на турнирах Большого шлема:

«Некоторые люди говорят, что я не величайшая теннисистка в истории потому, что я не обогнала достижение Маргарет Корт в 24 титула на турнирах Большого шлема, часть из которых она завоевала до Открытой эры.

Я бы соврала, если бы сказала, что я не хотела побить этот рекорд. Возможно, я слишком много думала об этом во время финалов, и мне это не помогло».

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Серена Уильямс Маргарет Корт
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