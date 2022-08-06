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06.08.2022 14:30 - : -
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Англия
06 августа 2022, 02:36 |
8
0

Фулхэм – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Коллектив Юргена Клоппа начинает очередной поход за чемпионским титулом

06 августа 2022, 02:36 |
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Фулхэм – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 6 августа, в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж» состоится матч первого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Фулхэм» и «Ливерпуль». Стартовый свисток рефери Эндрю Мэдли из Йорка прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

Фулхэм


Десять последних лет в истории лондонского «Фулхэма» вряд ли можно назвать преисполненными успешных выступлений, поскольку команда больше половины этого срока провела в Чемпионшипе, где и находилась в прошлом сезоне. Победа в гонке за право повыситься в классе «дачникам» далась достаточно эффектной, так как они сумели преодолеть рубеж в 100 забитых мячей (106) за 46 сыгранных матчей, опередив «Борнмут» на скромных два очка.

Как и полагается новичку очередного сезона АПЛ, «коттеджеры» прилично усилились во время летнего межсезонья, и в их лагере теперь также есть «украинский след» – нападающий Манор Соломон покинул расположение донецкого «Шахтера» ради выступлений в наиболее популярной лиге мира, и теперь будет стараться помочь своей команде закрепиться в «элите» английского футбола. Острая необходимость приобретать израильтянина возникла, в том числе, на фоне потери коллективом Марку Силвы юного полузащитника Фабиу Карвалью, который своим следующим клубом выбрал как раз первого соперника «дачников» по их возвращению в АПЛ.

Ливерпуль


В прошлом сезоне «Ливерпуль» до последнего преследовал «Манчестер Сити» в чемпионской гонке, попутно выбивая из рук своего главного оппонента образца последних лет кубковые трофеи. Однако, коллектив Юргена Клоппа в итоге все-таки остался лишь вторым, а «горожане» в очередной раз примерили чемпионскую корону. За этот ситуативный успех футболистов Хосепа Гвардиолы «красные» уже успели отчасти отомстить неделю назад, когда в матче за Суперкубок Англии обыграли «Сити» со счетом 3:1, в очередной раз подтвердив свои высокие амбиции на этот сезон.

«Ливерпуль» далеко не всегда позволяет себе тратить большой объем финансов во время трансферных кампаний, однако гегемония клуба из Манчестера в этом отношении таки вывела из равновесия клуб из Мерсисайда. Более 85 млн евро в итоге были потрачены на приобретение, в том числе, игрока «Фулхэма» Фабиу Карвалью, защитника Калвина Ремси, а также нападающего Дарвина Нуньеса, который уже успел отличиться голом в ворота «Сити». К слову, в отличии от новичка «горожан» Эрлинга Холанда, который им обошелся ничуть не дешевле. Однако, «красные» потеряли сенегальского форварда Садио Мане, с которым тесно связано большинство их успехов последних лет. Сумеет ли Клопп его заменить?

Ориентировочные составы


«Фулхэм»: Лено – Робинсон, Рим, Адарабйойо, Мбабу – Рид, Пальинья – Кебано, Перейра, Декордова-Рид – Митрович.

«Ливерпуль»: Алиссон – Робертсон, Ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд – Тиаго, Фабиньо, Хендерсон – Диас, Фирмино, Салах.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева не оставят шансов соперникам. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Ливерпуль» (-2) с коэффициентом 2.33 по линии Parimatch.

6 августа, суббота

«Фулхэм» – «Ливерпуль»
Лондон. «Крейвен Коттедж». 14:30
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Setanta
Арбитр: Эндрю Мэдли (Йорк, Англия)
Прогноз Sport.ua – 0:3
Parimatch  
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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