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Чемпионат Англии
Фулхэм
06.08.2022, FT 2 : 2
Ливерпуль
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Англия
06 августа 2022, 16:31 |
152
0

Тяжелый старт. Ливерпуль открыл сезон результативной ничьей

Команда дважды отыгрывалась

06 августа 2022, 16:31 |
152
0
Тяжелый старт. Ливерпуль открыл сезон результативной ничьей
Skysports.com

Вице-чемпион минувшего сезона открыл новой чемпионат матчем против «Фулхэма». «Ливерпуль» на выезде сыграл со счетом 2:2, сумев дважды отыграться.

У соперника дубль оформил Митрович. Кроме того, в официальном матче за «Фулхэм» дебютировал экс-игрок «Шахтера» Манор Соломон.

У «Ливерпуля» отметим дебютный гол в АПЛ форварда-новичка Дарвина Нуньеса.

Чемпионат Англии. 1-й тур

Фулхэм - Ливерпуль 2:2
Голы: Митрович, 32, 72 (с пен) - Нуньес, 64, Салах, 81

Фулхэм: Родак, Тете, Адарабийо, Рим, Робинсон, Рид, Паулинья, Кебано (Соломон, 66), Перейра (Карни, 89), Рейд (Даффи, 90), Митрович

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Матип, Робертсон, Алькантара (Эллиотт, 51), Фабиньо, Хендерсон (Милнер, 59), Салах, Диас (Карвальо, 78), Фирмино (Нуньес, 51)

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Источник Sport.ua
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