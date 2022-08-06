Тяжелый старт. Ливерпуль открыл сезон результативной ничьей
Команда дважды отыгрывалась
Вице-чемпион минувшего сезона открыл новой чемпионат матчем против «Фулхэма». «Ливерпуль» на выезде сыграл со счетом 2:2, сумев дважды отыграться.
У соперника дубль оформил Митрович. Кроме того, в официальном матче за «Фулхэм» дебютировал экс-игрок «Шахтера» Манор Соломон.
У «Ливерпуля» отметим дебютный гол в АПЛ форварда-новичка Дарвина Нуньеса.
Чемпионат Англии. 1-й тур
Фулхэм - Ливерпуль 2:2
Голы: Митрович, 32, 72 (с пен) - Нуньес, 64, Салах, 81
Фулхэм: Родак, Тете, Адарабийо, Рим, Робинсон, Рид, Паулинья, Кебано (Соломон, 66), Перейра (Карни, 89), Рейд (Даффи, 90), Митрович
Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Матип, Робертсон, Алькантара (Эллиотт, 51), Фабиньо, Хендерсон (Милнер, 59), Салах, Диас (Карвальо, 78), Фирмино (Нуньес, 51)
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