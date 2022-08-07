Англия07 августа 2022, 08:28 |
408
0
Фулхэм – Ливерпуль – 2:2. Осечка на старте. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Английской Премьер-лиги
07 августа 2022, 08:28 |
408
0
Вице-чемпион минувшего сезона неудачно открыл новой чемпионат матчем против «Фулхэма». «Ливерпуль» на выезде сыграл со счетом 2:2, сумев дважды отыграться.
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
72’
ГОЛ ! С пенальти забил Александар Митрович (Фулхэм).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Фулхэм).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 августа 2022, 21:38 3
Единственный гол забил Жоржиньо, который реализовал пенальти
Футбол | 07 августа 2022, 00:23 3
У бразильца Неймара в активе один гол и три ассиста
MMA | 07.08.2022, 06:13
Другие виды | 06.08.2022, 18:46
Футбол | 06.08.2022, 22:43
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бокс
05.08.2022, 11:42 1
06.08.2022, 14:30 1
05.08.2022, 12:25 1
06.08.2022, 10:29 7
Другие виды
06.08.2022, 06:52 2
05.08.2022, 22:25 3