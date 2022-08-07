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Чемпионат Англии
Фулхэм
06.08.2022, FT 2 : 2
Ливерпуль
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Англия
07 августа 2022, 08:28 |
408
0

Фулхэм – Ливерпуль – 2:2. Осечка на старте. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Английской Премьер-лиги

07 августа 2022, 08:28 |
408
0
Фулхэм – Ливерпуль – 2:2. Осечка на старте. Видео голов и обзор матча
ФК Ливерпуль

Вице-чемпион минувшего сезона неудачно открыл новой чемпионат матчем против «Фулхэма». «Ливерпуль» на выезде сыграл со счетом 2:2, сумев дважды отыграться.

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
72’
ГОЛ ! С пенальти забил Александар Митрович (Фулхэм).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Фулхэм).
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Ливерпуль Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Фулхэм - Ливерпуль
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Источник Sport.ua
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