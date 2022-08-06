«Ливерпуль» открыл новый сезон АПЛ выездным матчем против «Фулхэма».

Команде Юргена Клоппа на выезде удалось дважды отыграться и свести матч вничью (2:2). Интересно, что у Фулхэма дебютировал экс-игрок «Шахтера» Манор Соломон.

После игры коуч «Ливерпуля» Юрген Клопп дал пресс-конференцию, на котором прокомментировал результат матча. Смотрите видео Sport.ua.

ВИДЕО. Ничья, но как будто проиграли. Клопп отреагировал на неудачный старт