Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Ничья, но как будто проиграли. Клопп отреагировал на неудачный старт
Чемпионат Англии
Фулхэм
06.08.2022, FT 2 : 2
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
06 августа 2022, 23:40 | Обновлено 06 августа 2022, 23:49
154
0

ВИДЕО. Ничья, но как будто проиграли. Клопп отреагировал на неудачный старт

«Ливерпулю» удалось дважды отыграться и свести матч с «Фулхэмом» вничью

06 августа 2022, 23:40 | Обновлено 06 августа 2022, 23:49
154
0
ВИДЕО. Ничья, но как будто проиграли. Клопп отреагировал на неудачный старт
ФК Ливерпуль. Юрген Клопп

«Ливерпуль» открыл новый сезон АПЛ выездным матчем против «Фулхэма».

Команде Юргена Клоппа на выезде удалось дважды отыграться и свести матч вничью (2:2). Интересно, что у Фулхэма дебютировал экс-игрок «Шахтера» Манор Соломон.

После игры коуч «Ливерпуля» Юрген Клопп дал пресс-конференцию, на котором прокомментировал результат матча. Смотрите видео Sport.ua.

ВИДЕО. Ничья, но как будто проиграли. Клопп отреагировал на неудачный старт

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
72’
ГОЛ ! С пенальти забил Александар Митрович (Фулхэм).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Фулхэм).
По теме:
Эвертон – Челси – 0:1. Как Миколенко сделал суперсэйв. Видео гола и обзор
ВИДЕО. Роналду покинул стадион? Тен Хаг резко заткнул журналиста
Эвертон проиграл Челси на старте АПЛ. Миколенко сделал сэйв в подкате
Ливерпуль Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Фулхэм - Ливерпуль Юрген Клопп видео пресс-конференция выбор редакции
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игнатенко забил первый гол Бордо в новом сезоне Лиги 2
Футбол | 06 августа 2022, 20:22 0
Игнатенко забил первый гол Бордо в новом сезоне Лиги 2
Игнатенко забил первый гол Бордо в новом сезоне Лиги 2

Украинец оформил гол в составе «Бордо»

Журналист: в Шахтер поступило серьезное предложение по Мудрику от Ниццы
Футбол | 06 августа 2022, 03:35 5
Журналист: в Шахтер поступило серьезное предложение по Мудрику от Ниццы
Журналист: в Шахтер поступило серьезное предложение по Мудрику от Ниццы

Клуб Лиги 1 перебил все предложения по 21-летнему футболисту

Мимо золота. Магучих и Табашник завоевали серебро и бронзу этапа БЛ
Другие виды | 06.08.2022, 18:46
Мимо золота. Магучих и Табашник завоевали серебро и бронзу этапа БЛ
Мимо золота. Магучих и Табашник завоевали серебро и бронзу этапа БЛ
Новый сезон АПЛ: кто, куда, сколько
Футбол | 06.08.2022, 08:30
Новый сезон АПЛ: кто, куда, сколько
Новый сезон АПЛ: кто, куда, сколько
Сыграл хорошо, но не безукоризненно. Анализ дебюта Зинченко за Арсенал
Футбол | 06.08.2022, 18:25
Сыграл хорошо, но не безукоризненно. Анализ дебюта Зинченко за Арсенал
Сыграл хорошо, но не безукоризненно. Анализ дебюта Зинченко за Арсенал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
06.08.2022, 04:40
Теннис
Украинец Шевадзуцкий проведет бой с бывшим соперником Виталия Кличко
Украинец Шевадзуцкий проведет бой с бывшим соперником Виталия Кличко
05.08.2022, 05:05 2
Бокс
Таблица коэффициентов. Украина преследует Норвегию и вскоре обгонит рф
Таблица коэффициентов. Украина преследует Норвегию и вскоре обгонит рф
05.08.2022, 06:43 28
Футбол
ВИДЕО. Колумбийский бегун из-за неудобных трусов провалился на ЧМ
ВИДЕО. Колумбийский бегун из-за неудобных трусов провалился на ЧМ
05.08.2022, 12:25 1
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Зубков стал игроком Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Зубков стал игроком Шахтера
05.08.2022, 17:21 20
Футбол
Воспитанник Динамо погиб на фронте, защищая Украину
Воспитанник Динамо погиб на фронте, защищая Украину
06.08.2022, 14:00 1
Футбол
Эдди ХИРН: «Кличко еще может показать себя»
Эдди ХИРН: «Кличко еще может показать себя»
05.08.2022, 20:20
Бокс
В Динамо рассказали, когда Цыганков вернется в основную группу
В Динамо рассказали, когда Цыганков вернется в основную группу
06.08.2022, 06:52 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности