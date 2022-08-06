Англия06 августа 2022, 23:40 | Обновлено 06 августа 2022, 23:49
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ВИДЕО. Ничья, но как будто проиграли. Клопп отреагировал на неудачный старт
«Ливерпулю» удалось дважды отыграться и свести матч с «Фулхэмом» вничью
06 августа 2022, 23:40 | Обновлено 06 августа 2022, 23:49
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«Ливерпуль» открыл новый сезон АПЛ выездным матчем против «Фулхэма».
Команде Юргена Клоппа на выезде удалось дважды отыграться и свести матч вничью (2:2). Интересно, что у Фулхэма дебютировал экс-игрок «Шахтера» Манор Соломон.
После игры коуч «Ливерпуля» Юрген Клопп дал пресс-конференцию, на котором прокомментировал результат матча. Смотрите видео Sport.ua.
ВИДЕО. Ничья, но как будто проиграли. Клопп отреагировал на неудачный старт
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
72’
ГОЛ ! С пенальти забил Александар Митрович (Фулхэм).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Фулхэм).
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