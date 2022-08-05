Субботний игровой день первого тура АПЛ сезона 2022/2023 будет завершаться в Ливерпуле, и вызовет повышенный интерес со стороны украинских болельщиков. «Эвертон» Виталия Миколенко примет одного из фаворитов сезона, лондонский «Челси».

«Эвертон»

В прошлом сезоне «Эвертон», несмотря на все свои амбиции, был вынужден бороться за выживание в АПЛ. Более того – команда Виталия Миколенко спаслась от вылета лишь благодаря удачному спурту в конце сезона.

Летом «Эвертон» вел себя на трансферном рынке непривычно пассивно. Единственное весомое подписание – опытный центрбек Джеймс Тарковски из «Бернли». Также был арендован у «Спортинга» конкурент для Виталия Миколенко, Рубен Винагр, и вернулись из аренд ряд игроков, которые вряд ли станут ключевыми в новом сезоне в команде Френка Лэмпарда.

А вот потеря на рынке одна есть, и очень серьезная. «Эвертон» продал в «Тоттенхэм» за 58 миллионов свою главную звезду, форварда Ришарлисона. Поэтому, до дедлайна можно ждать от «Ирисок» как минимум одного громкого подписания на замену Ришарлисону, но к матчу с «Челси» они подходят именно в таком, недоукомплектованном, виде.

«Челси»

Для «Челси» прошлый сезон удачным также не назовешь. Команда Томаса Тухеля в Лиге чемпионов вылетела в четвертьфинале от «Реала», а в АПЛ не сумела навязать «Манчестер Сити» и «Ливерпулю» борьбу за чемпионство, хотя от «Синих» этого явно ждали.

В конце прошлого сезона и в межсезонье в «Челси» произошли большие изменения. Из-за санкций правительства Великобритании Роман Абрамович был вынужден продать клуб Тодду Боэли.

Первая трансферная кампания нового владельца пока что оставляет очень противоречивые впечатления. С одной стороны, подписание Рахима Стерлинга – очень весомое усиление, как и Марк Кукурелья на левый фланг защиты – испанец был подписан буквально за день до матча с «Эвертоном».

При этом на двух ключевых позициях у Томаса Тухеля сейчас явно кадровый голод. Свободными агентами ушли два центральных защитника – Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен отправились покорять Ла Лигу. Вместо них пока что подписан пусть и топовый, но только один центрбек – Калиду Кулибали из «Наполи». Еще один сильный исполнитель на эту позицию Тухелю явно нужен.

Еще хуже ситуация в нападении. Ромелу Лукаку после провального сезона вернулся в «Интер», снова оказаться в зоне комфорта в «РБ Лейпциг» рвется и Тимо Вернер. Если не подписать нового центрфорварда, то придется делать ставку на таких людей, как Миши Батшуайи и Армандо Бройя.

История встреч

Суммарно на данный момент «Эвертон» и «Челси» встречались между собой в официальных матчах 132 раза. Преимущество на стороне «Челси» - 51 победа против 37. Еще 44 матчах завершились вничью. Разница голов – 197 – 178 в пользу «Челси».

Что интересно, лучшим бомбардиром в истории противостояний является нынешний наставник «Эвертона» Френк Лэмпард, который забил 10 голов своему нынешнему клубу в составе «Челси».

Прогноз на противостояние

«Челси» справедливо считается фаворитом предстоящего матча. Не будем оригинальными и предскажем победу команды Томаса Тухеля, коэффициент 1,62.

6 августа, суббота