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Эвертон
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Англия
06 августа 2022, 23:59 | Обновлено 07 августа 2022, 00:10
288
0

Эвертон – Челси – 0:1. Как Миколенко сделал суперсэйв. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Английской Премьер-лиги

06 августа 2022, 23:59 | Обновлено 07 августа 2022, 00:10
288
0
Эвертон – Челси – 0:1. Как Миколенко сделал суперсэйв. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В матче первого тура чемпионата Англии «Челси» на выезде победил «Эвертон» со счетом 1:0.

Единственный гол на 45-й минуте забил Жоржиньо, который реализовал пенальти.

Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в основе и провел на поле весь матч. В одном из эпизодов он забавным образом в подкате сделал сэйв, не дав сопернику забить гол. 

Премьер-лига. 1-й тур

Эвертон – Челси – 0:1

Гол: Жоржиньо, 45 (пен)

События матча

45’
ГОЛ ! С пенальти забил Жоржиньо Фрелло (Челси).
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Эвертон – Челси. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Жоржиньо Виталий Миколенко Челси Эвертон - Челси видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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