Англия06 августа 2022, 23:59 | Обновлено 07 августа 2022, 00:10
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Эвертон – Челси – 0:1. Как Миколенко сделал суперсэйв. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Английской Премьер-лиги
06 августа 2022, 23:59 | Обновлено 07 августа 2022, 00:10
288
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В матче первого тура чемпионата Англии «Челси» на выезде победил «Эвертон» со счетом 1:0.
Единственный гол на 45-й минуте забил Жоржиньо, который реализовал пенальти.
Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в основе и провел на поле весь матч. В одном из эпизодов он забавным образом в подкате сделал сэйв, не дав сопернику забить гол.
Премьер-лига. 1-й тур
Эвертон – Челси – 0:1
Гол: Жоржиньо, 45 (пен)
События матча
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Жоржиньо Фрелло (Челси).
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