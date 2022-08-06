В матче первого тура чемпионата Англии «Челси» на выезде победил «Эвертон» со счетом 1:0.

Единственный гол на 45-й минуте забил Жоржиньо, который реализовал пенальти.

Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в основе и провел на поле весь матч. В одном из эпизодов он забавным образом в подкате сделал сэйв, не дав сопернику забить гол.

Премьер-лига. 1-й тур

Эвертон – Челси – 0:1

Гол: Жоржиньо, 45 (пен)