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Чемпионат Англии
Эвертон
06.08.2022, FT 0 : 1
Челси
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Англия
06 августа 2022, 21:38 | Обновлено 06 августа 2022, 21:57
3875
2

Эвертон проиграл Челси на старте АПЛ. Миколенко сделал сэйв в подкате

Единственный гол забил Жоржиньо, который реализовал пенальти

06 августа 2022, 21:38 | Обновлено 06 августа 2022, 21:57
3875
2
Эвертон проиграл Челси на старте АПЛ. Миколенко сделал сэйв в подкате
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче первого тура чемпионата Англии «Челси» на выезде победил «Эвертон» со счетом 1:0.

Единственный гол на 45-й минуте забил Жоржиньо, который реализовал пенальти.

Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в основе и провел на поле весь матч. В одном из эпизодов он забавным образом в подкате сделал сэйв, не дав сопернику забить гол. 

«Челси» набрал 3 очка в первом туре АПЛ.

Премьер-лига. 1-й тур

Эвертон – Челси – 0:1

Гол: Жоржиньо, 45 (пен)

Эвертон: Пикфорд, Миколенко, Годфри (Холгейт, 18), Мина (Винагре, 70), Тарковски, Паттерсон, Макнейл (Алли, 61), Ивоби, Дукуре, Грэй, Гордон

Челси: Менди, Кулибали (Кукурелья, 75), Тиагу Силва, Аспиликуэта, Чилуэлл (Лофтус-Чик, 65), Жоржиньо (Галлахер, 90), Канте, Джеймс, Стерлинг, Хаверц (Бройя, 75), Маунт (Пулишич, 65)

Предупреждения: Мина, 45, Миколенко, 80, Холгейт, 90 – Джеймс, 56.

Судья: Поусон (Англия)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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samir_d
А ось портал Whoscored, який багатьма вважається авторитетним, цей момент відверто проспав, та не відзначив дії Віталія належним чином. Якщо не помиляюсь "авторитети"  за цей епізод (чистий гол, якби не його дії) нагородили його 0,1 бала )).
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0
veter
УГ двух синяков.
Ещё и непонятно почему 45+8 и 90+10.
Потому что УЕФА запрещает показывать заворухи. А по полю бродил полицай и бегала куча медиков. Потом стюарты пачками валялись.)
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-2
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