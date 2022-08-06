Эвертон проиграл Челси на старте АПЛ. Миколенко сделал сэйв в подкате
Единственный гол забил Жоржиньо, который реализовал пенальти
В матче первого тура чемпионата Англии «Челси» на выезде победил «Эвертон» со счетом 1:0.
Единственный гол на 45-й минуте забил Жоржиньо, который реализовал пенальти.
Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в основе и провел на поле весь матч. В одном из эпизодов он забавным образом в подкате сделал сэйв, не дав сопернику забить гол.
«Челси» набрал 3 очка в первом туре АПЛ.
Премьер-лига. 1-й тур
Эвертон – Челси – 0:1
Гол: Жоржиньо, 45 (пен)
Эвертон: Пикфорд, Миколенко, Годфри (Холгейт, 18), Мина (Винагре, 70), Тарковски, Паттерсон, Макнейл (Алли, 61), Ивоби, Дукуре, Грэй, Гордон
Челси: Менди, Кулибали (Кукурелья, 75), Тиагу Силва, Аспиликуэта, Чилуэлл (Лофтус-Чик, 65), Жоржиньо (Галлахер, 90), Канте, Джеймс, Стерлинг, Хаверц (Бройя, 75), Маунт (Пулишич, 65)
Предупреждения: Мина, 45, Миколенко, 80, Холгейт, 90 – Джеймс, 56.
Судья: Поусон (Англия)
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