Англия06 августа 2022, 19:30 | Обновлено 06 августа 2022, 19:31
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Эвертон – Челси. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 августа в 19:30 поединок 1-го тура Английской Премьер-лиги
06 августа 2022, 19:30 | Обновлено 06 августа 2022, 19:31
367
0
В матче 1-го тура Английской Премьер-лиги играют «Эвертон» и «Челси».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украинский защитник Виталий Миколенко играет в стартовом составе «Эвертона».
Эвертон – Челси. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.
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