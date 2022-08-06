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06 августа 2022, 19:30 | Обновлено 06 августа 2022, 19:31
367
0

Эвертон – Челси. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 августа в 19:30 поединок 1-го тура Английской Премьер-лиги

06 августа 2022, 19:30 | Обновлено 06 августа 2022, 19:31
367
0
Эвертон – Челси. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В матче 1-го тура Английской Премьер-лиги играют «Эвертон» и «Челси».

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Украинский защитник Виталий Миколенко играет в стартовом составе «Эвертона».

Эвертон – Челси. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.

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Источник Sport.ua
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