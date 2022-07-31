Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Прогноз. Гарсия должна завершить начатое в Варшаве
WTA
31 июля 2022, 09:27 | Обновлено 31 июля 2022, 19:01
511
0

Прогноз. Гарсия должна завершить начатое в Варшаве

Француженка встретится в финале с Аной Богдан

31 июля 2022, 09:27 | Обновлено 31 июля 2022, 19:01
511
0
Прогноз. Гарсия должна завершить начатое в Варшаве
Instagram. Каролин Гарсия

В финале грунтового турнира WTA в Варшаве (Польша) сыграют Каролин Гарсия (Франция) и Ана Богдан (Румыния).

BNP Paribas Poland Open - WTA 250

Варшава, Польша / 25-31 июля / грунт / $ 251,750

Действующая чемпионка: Марина Заневская (Бельгия)

Открытый чемпионат Польши в прошлом году проходил в Гдыне, где триумфатором стала Марина Заневская (WTA 99), которая в 1/16 финала на этом турнире уступила украинке Катерине Байндл (WTA 190). В этом году соревнования перенесли в столицу. 

Каролин Гарсия (WTA 45) абсолютно заслуженно прошла в финал. Помимо своей победы над первой ракеткой мира Игой Свентек (Польша), представительница Франции разгромно обыграла Жасмин Паолини (Италия, WTA 58) в полуфинале со счетом 6:1, 6:2. Стоит отметить, что Жасмин две недели подряд играла в полуфиналах на уровне WTA, но дважды уступила. 

Ана Богдан (WTA 109) особенно запомнилась украинским болельщикам. Представительна Румынии в полуфинале обыграла Катерину Байндл (Украина) в двух сетах со счетом 7:5, 7:5. 

Instagram. Ана Богдан

Каролин Гарсия сыграет в своем 12 финале на уровне WTA и поборется за 9 трофей в карьере. Отметим, что француженка в 2022 выиграла второй трофей на траве в карьере. Это случилось в Бад-Хомбурге (Германия).

Ана Богдан впервые вышла в финал на уровне WTA. В своем активе Ана имеет 11 титулов на фьючерсах.

Каролин и Ана уже играли между собой на Уимблдоне 2017. Тогда выиграла Гарсия в двух сетах

Теннисистки выйдут на корт 31 июля не ранее 16:00 по Киеву.

Прогноз Sport.ua - победа Гарсии

 

По теме:
Варшава. Каролин Гарсия выиграла свой второй трофей в сезоне
Прогноз. Чемпионом в Атланте снова будет или американец, или австралиец
Прогноз. Возьмет ли Алькарас реванш за Уимблдон
Каролин Гарсия Ана Богдан WTA Варшава прогнозы на теннис
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ваншельбойм выиграл первый титул в сезоне
Теннис | 31 июля 2022, 10:03 0
Ваншельбойм выиграл первый титул в сезоне
Ваншельбойм выиграл первый титул в сезоне

Эрик стал победителем соревнований в Коломбо

ПАЛКИН: «Мы брали футболистов с рассрочкой. У нас долгов под 50 млн евро»
Футбол | 31 июля 2022, 13:39 11
ПАЛКИН: «Мы брали футболистов с рассрочкой. У нас долгов под 50 млн евро»
ПАЛКИН: «Мы брали футболистов с рассрочкой. У нас долгов под 50 млн евро»

Генеральный директор «Шахтера» рассказал, как клуб собирается продолжит свое существование

ЛЕОНЕНКО: «Судья матча Фенербахче – Динамо хотел установить рекорд»
Футбол | 31.07.2022, 13:20
ЛЕОНЕНКО: «Судья матча Фенербахче – Динамо хотел установить рекорд»
ЛЕОНЕНКО: «Судья матча Фенербахче – Динамо хотел установить рекорд»
Луческу отправил трех игроков в состав Динамо U-19
Футбол | 30.07.2022, 23:49
Луческу отправил трех игроков в состав Динамо U-19
Луческу отправил трех игроков в состав Динамо U-19
ВИДЕО. Много обострял. Все действия Зинченко в матче с Севильей
Футбол | 30.07.2022, 19:35
ВИДЕО. Много обострял. Все действия Зинченко в матче с Севильей
ВИДЕО. Много обострял. Все действия Зинченко в матче с Севильей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо уступило Эвертону, Вербич перешел в Панатинаикос, победы шахматистов
Динамо уступило Эвертону, Вербич перешел в Панатинаикос, победы шахматистов
30.07.2022, 06:23
Другие виды
Сборные Украины всухую выиграли матчи 1-го тура на шахматной Олимпиаде
Сборные Украины всухую выиграли матчи 1-го тура на шахматной Олимпиаде
29.07.2022, 22:52 1
Другие виды
Эвертон – Динамо – 3:0. Герой дня – Миколенко. Видео голов и обзор матча
Эвертон – Динамо – 3:0. Герой дня – Миколенко. Видео голов и обзор матча
30.07.2022, 00:05
Футбол
Что грозит Фенербахче за гнусную выходку фанатов в матче против Динамо
Что грозит Фенербахче за гнусную выходку фанатов в матче против Динамо
30.07.2022, 12:41 4
Футбол
4 украинца, которые сейчас выступают в UFC
4 украинца, которые сейчас выступают в UFC
30.07.2022, 23:45
MMA
Не нужен Луческу. Почему Динамо отпустило Вербича
Не нужен Луческу. Почему Динамо отпустило Вербича
31.07.2022, 11:58 41
Футбол
Названа дата следующего боя Ломаченко
Названа дата следующего боя Ломаченко
30.07.2022, 15:20 1
Бокс
Президент Руха пообещал награду за адрес яростного критика жителей Львова
Президент Руха пообещал награду за адрес яростного критика жителей Львова
30.07.2022, 16:07 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем