Варшава. Байндл уверенно победила украинку, сменившую гражданство

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№190 WTA) вышла во второй круг грунтового турнира WTA 250 в Варшаве.

В доигрыше матча первого круга украинка в статусе лаки-лузера победила одиннадцатую сеяную, экс-украинку Марину Заневскую.

Варшава. Первый круг

Катерина Байндл (Украина) – Марина Заневская (Бельгия) – 6:3, 6:3

В следующем раунде Катерина сыграет против Сары Эррани (№127 WTA) или Аранчи Рус (№75 WTA).