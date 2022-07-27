Другие новости27 июля 2022, 12:58 | Обновлено 27 июля 2022, 13:00
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Варшава. Байндл уверенно победила украинку, сменившую гражданство
Катерина в двух сетах разобралась с Мариной Заневской
27 июля 2022, 12:58 | Обновлено 27 июля 2022, 13:00
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Украинская теннисистка Катерина Байндл (№190 WTA) вышла во второй круг грунтового турнира WTA 250 в Варшаве.
В доигрыше матча первого круга украинка в статусе лаки-лузера победила одиннадцатую сеяную, экс-украинку Марину Заневскую.
Варшава. Первый круг
Катерина Байндл (Украина) – Марина Заневская (Бельгия) – 6:3, 6:3
В следующем раунде Катерина сыграет против Сары Эррани (№127 WTA) или Аранчи Рус (№75 WTA).
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