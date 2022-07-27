Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Варшава. Байндл уверенно победила украинку, сменившую гражданство
Другие новости
27 июля 2022, 12:58 | Обновлено 27 июля 2022, 13:00
128
0

Варшава. Байндл уверенно победила украинку, сменившую гражданство

Катерина в двух сетах разобралась с Мариной Заневской

27 июля 2022, 12:58 | Обновлено 27 июля 2022, 13:00
128
0
Варшава. Байндл уверенно победила украинку, сменившую гражданство
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№190 WTA) вышла во второй круг грунтового турнира WTA 250 в Варшаве.

В доигрыше матча первого круга украинка в статусе лаки-лузера победила одиннадцатую сеяную, экс-украинку Марину Заневскую.

Варшава. Первый круг
Катерина Байндл (Украина) – Марина Заневская (Бельгия) – 6:3, 6:3

В следующем раунде Катерина сыграет против Сары Эррани (№127 WTA) или Аранчи Рус (№75 WTA).

По теме:
Катерина Байндл – Марина Заневская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рейтинг WTA. Калинина вернулась в первую полусотню
Катерина Байндл второй раз подряд получила статус лаки-лузера
WTA Варшава Катерина Байндл (Козлова) Марина Заневская
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аякс – Шахтер – 3:1. Шедевр Мудрика! Видео голов и обзор матча
Футбол | 26 июля 2022, 23:23 1
Аякс – Шахтер – 3:1. Шедевр Мудрика! Видео голов и обзор матча
Аякс – Шахтер – 3:1. Шедевр Мудрика! Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Амстердаме

Йовичевич определил стартовый состав Шахтера на матч против Аякса
Футбол | 26 июля 2022, 20:20 0
Йовичевич определил стартовый состав Шахтера на матч против Аякса
Йовичевич определил стартовый состав Шахтера на матч против Аякса

26 июля в 21:00 в Амстердаме состоится товарищеский матч

Конкурент Лунина выразил недовольство зарплатой в Реале
Футбол | 26.07.2022, 17:07
Конкурент Лунина выразил недовольство зарплатой в Реале
Конкурент Лунина выразил недовольство зарплатой в Реале
Золото и бронза. Две медали завоевали украинцы на старте ЕЮОФ-2022
Другие виды | 27.07.2022, 10:23
Золото и бронза. Две медали завоевали украинцы на старте ЕЮОФ-2022
Золото и бронза. Две медали завоевали украинцы на старте ЕЮОФ-2022
Рейтинг ATP. Алексей Крутых потерял статус первой ракетки Украины
Теннис | 25.07.2022, 09:42
Рейтинг ATP. Алексей Крутых потерял статус первой ракетки Украины
Рейтинг ATP. Алексей Крутых потерял статус первой ракетки Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер уступил Аяксу, Мудрик забил гол-шедевр, Траоре принял решение
Шахтер уступил Аяксу, Мудрик забил гол-шедевр, Траоре принял решение
27.07.2022, 06:55
Футбол
Криштиану Роналду и пустота
Криштиану Роналду и пустота
25.07.2022, 14:41 34
Футбол
«Позитива нет». Бех-Романчук прокомментировала неудачу на ЧМ-2022
«Позитива нет». Бех-Романчук прокомментировала неудачу на ЧМ-2022
25.07.2022, 16:15 1
Другие виды
Топ-состав. Лэнь, Михайлюк и Герун приедут в сборную Украины
Топ-состав. Лэнь, Михайлюк и Герун приедут в сборную Украины
26.07.2022, 11:52 2
Баскетбол
Ярмоленко дебютировал за Аль-Айн в товарищеском матче
Ярмоленко дебютировал за Аль-Айн в товарищеском матче
25.07.2022, 21:05 1
Футбол
Источник: матч Динамо с Фенербахче покажет еще один украинский телеканал
Источник: матч Динамо с Фенербахче покажет еще один украинский телеканал
25.07.2022, 21:35 24
Футбол
Существенная помощь. Польша передала Украине новую партию танков
Существенная помощь. Польша передала Украине новую партию танков
25.07.2022, 13:28
Война
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
26.07.2022, 22:12
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем