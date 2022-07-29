В субботу, 30 июля, в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» состоится матч за Суперкубок Германии, в котором выставочный трофей разыграют «РБ Лейпциг» и мюнхенская «Бавария». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по Киеву.

РБ Лейпциг

В прошлом сезоне команда Доменико Тедеско впервые в истории выиграла Кубок Германии. До этого «быки» дважды играли в финале турнира, однако терпели в них поражения. Третья попытка также могла не увенчаться успехом, ведь в противостоянии с «Фрайбургом» обладатель трофея определился по итогам серии пенальти (1:1, пен. 4:2).

А вот в чемпионате Германии «РБ Лейпциг» финишировал лишь четвертым, оставшись без комплекта медалей. Впрочем, самое главное, что в групповой раунд Лиги чемпионов «горожане» получили прямую путевку. В прошлой еврокубковой кампании подопечные Тедеско дошли до 1/2 финала Лиги Европы, где уступили шотландскому «Рейнджерс» (1:0, 1:3).

Бавария

Мюнхенская команда 10-й раз подряд стала чемпионом Германии, оторвавшись в турнирной таблице от дортмундской «Боруссии», которой пришлось довольствоваться серебряными медалями, на 8 очков. В Лиге чемпионов «Бавария» также была одним из главных фаворитов, однако в четвертьфинале неожиданно уступила испанскому «Вильярреалу» (0:1, 1:1).

Для наставника «Баварии» Юлиана Нагельсмана этот поединок будет в определенной степени принципиальным, ведь он тренировал «РБ Лейпциг» с 2019 по 2021 год. В прошлом году Юлиан уже выигрывал с баварцами Суперкубок Германии, тогда они обыграли вышеупомянутую «Боруссию» со счетом 3:1. Теперь подопечные Нагельсмана постараются защитить трофей. Сложность состоит в том, что впервые за долгое время «Баварии» не сможет помочь Роберт Левандовски, который за 45 млн евро перешел в «Барселону».

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Бавария» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.96 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«РБ Лейпциг»: Гулачи – Хальстенберг, Симакан, Орбан, Анхелиньо, Хендрикс, Собослаи, Кампль, Ольмо, Силва, Нкунку.

«Бавария»: Нойер – Дэвис, Эрнандес, Упамекано, Павар, Коман, Забитцер, Киммих, Мюллер, Мане, Гнабри.

30 июля, суббота