Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РБ Лейпциг – Бавария. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок Германии
Суперкубок Германии
РБ Лейпциг
30.07.2022 21:30 - : -
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
29 июля 2022, 22:45 |
333
1

РБ Лейпциг – Бавария. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок Германии

На что способна мюнхенская команда без Роберта Левандовски?

29 июля 2022, 22:45 |
333
1
РБ Лейпциг – Бавария. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 30 июля, в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» состоится матч за Суперкубок Германии, в котором выставочный трофей разыграют «РБ Лейпциг» и мюнхенская «Бавария». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по Киеву.

РБ Лейпциг

 

В прошлом сезоне команда Доменико Тедеско впервые в истории выиграла Кубок Германии. До этого «быки» дважды играли в финале турнира, однако терпели в них поражения. Третья попытка также могла не увенчаться успехом, ведь в противостоянии с «Фрайбургом» обладатель трофея определился по итогам серии пенальти (1:1, пен. 4:2).

А вот в чемпионате Германии «РБ Лейпциг» финишировал лишь четвертым, оставшись без комплекта медалей. Впрочем, самое главное, что в групповой раунд Лиги чемпионов «горожане» получили прямую путевку. В прошлой еврокубковой кампании подопечные Тедеско дошли до 1/2 финала Лиги Европы, где уступили шотландскому «Рейнджерс» (1:0, 1:3).

Бавария

 

Мюнхенская команда 10-й раз подряд стала чемпионом Германии, оторвавшись в турнирной таблице от дортмундской «Боруссии», которой пришлось довольствоваться серебряными медалями, на 8 очков. В Лиге чемпионов «Бавария» также была одним из главных фаворитов, однако в четвертьфинале неожиданно уступила испанскому «Вильярреалу» (0:1, 1:1).

Для наставника «Баварии» Юлиана Нагельсмана этот поединок будет в определенной степени принципиальным, ведь он тренировал «РБ Лейпциг» с 2019 по 2021 год. В прошлом году Юлиан уже выигрывал с баварцами Суперкубок Германии, тогда они обыграли вышеупомянутую «Боруссию» со счетом 3:1. Теперь подопечные Нагельсмана постараются защитить трофей. Сложность состоит в том, что впервые за долгое время «Баварии» не сможет помочь Роберт Левандовски, который за 45 млн евро перешел в «Барселону».

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Бавария» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.96 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«РБ Лейпциг»: Гулачи – Хальстенберг, Симакан, Орбан, Анхелиньо, Хендрикс, Собослаи, Кампль, Ольмо, Силва, Нкунку.

«Бавария»: Нойер – Дэвис, Эрнандес, Упамекано, Павар, Коман, Забитцер, Киммих, Мюллер, Мане, Гнабри.

30 июля, суббота

«РБ Лейпциг» – «Бавария»
Лейпциг. «Ред Булл Арена». 21:30
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports+
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
РБ Лейпциг – Бавария. Текстовая трансляция матча
Манчестер Юнайтед – Атлетико. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Лехия – Рапид Вена. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Бавария РБ Лейпциг прогнозы Суперкубок Германии по футболу Денис Шаховец РБ Лейпциг - Бавария Роберт Левандовски
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн благотворительный матч Эвертон – Динамо
Футбол | 29 июля 2022, 15:50 0
Где смотреть онлайн благотворительный матч Эвертон – Динамо
Где смотреть онлайн благотворительный матч Эвертон – Динамо

Поединок состоится в пятницу, 29 июля

Определены варианты соперников для Днепра-1 в квалификации Q4 Лиги Европы
Футбол | 29 июля 2022, 07:30 0
Определены варианты соперников для Днепра-1 в квалификации Q4 Лиги Европы
Определены варианты соперников для Днепра-1 в квалификации Q4 Лиги Европы

Оппонентом команды из Днепра может стать один из 14 клубов-участников Q3 ЛЕ

Эвертон – Динамо. Стартовые составы. Миколенко выведет ирисок как капитан
Футбол | 29.07.2022, 21:15
Эвертон – Динамо. Стартовые составы. Миколенко выведет ирисок как капитан
Эвертон – Динамо. Стартовые составы. Миколенко выведет ирисок как капитан
Вербич приостановит контракт с Динамо и перейдет в Панатинаикос – СМИ
Футбол | 29.07.2022, 16:24
Вербич приостановит контракт с Динамо и перейдет в Панатинаикос – СМИ
Вербич приостановит контракт с Динамо и перейдет в Панатинаикос – СМИ
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 29.07.2022, 15:55
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Игорь Левченко
Вот оно что, теперь понятно за что Орбана лишили украинского гражднста, он оказуется ещё и игрок Лейпцига))) 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, с кем сыграет Динамо в 3-м раунде отбора к Лиге чемпионов
Стало известно, с кем сыграет Динамо в 3-м раунде отбора к Лиге чемпионов
27.07.2022, 22:52 9
Футбол
Энди РУИС: «Усик победит Джошуа, если не повторит мои ошибки»
Энди РУИС: «Усик победит Джошуа, если не повторит мои ошибки»
28.07.2022, 19:49
Бокс
Луческу раскритиковал турецких фанов, скандировавших в поддержку путина
Луческу раскритиковал турецких фанов, скандировавших в поддержку путина
28.07.2022, 06:23 21
Футбол
Отразится ли на Шахтере? Ахметов потерял 64% своего состояния
Отразится ли на Шахтере? Ахметов потерял 64% своего состояния
28.07.2022, 17:13 11
Футбол
Дом экс-защитника Динамо ограбили. Вынесли имущества на 4,5 миллиона
Дом экс-защитника Динамо ограбили. Вынесли имущества на 4,5 миллиона
28.07.2022, 10:09
Футбол
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
28.07.2022, 21:25
Теннис
ВИДЕО. Турецкий стыд. Фаны Фенербахче скандировали «владимир путин»
ВИДЕО. Турецкий стыд. Фаны Фенербахче скандировали «владимир путин»
27.07.2022, 23:07 26
Футбол
Накануне шахматной Олимпиады: анонсы, шансы и реверансы
Накануне шахматной Олимпиады: анонсы, шансы и реверансы
29.07.2022, 08:20 2
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем