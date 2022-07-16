ОФИЦИАЛЬНО. Левандовски станет игроком Барселоны

«Барселона» сообщила, что достигла договоренности с «Баварией» о переходе звездного нападающего Роберта Левандовски.

Игроку осталось пройти медобследование и подписать контракт.

Ранее сообщалось, что Левандовски уже попрощался с одноклубниками.

В минувшем сезоне Роберт за «Баварию» провел 46 поединков во всех турнирах и забил в них 50 мячей.