Испания16 июля 2022, 19:25 | Обновлено 16 июля 2022, 20:12
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ОФИЦИАЛЬНО. Левандовски станет игроком Барселоны
Осталось пройти медобследование и подписать контракт
16 июля 2022, 19:25 | Обновлено 16 июля 2022, 20:12
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«Барселона» сообщила, что достигла договоренности с «Баварией» о переходе звездного нападающего Роберта Левандовски.
Игроку осталось пройти медобследование и подписать контракт.
Ранее сообщалось, что Левандовски уже попрощался с одноклубниками.
В минувшем сезоне Роберт за «Баварию» провел 46 поединков во всех турнирах и забил в них 50 мячей.
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Комментарии 2
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Роберт за Україну. тому успіху!!!!
Левандовський просто здійснює свою мрію - грати за "Барселону". Молодець!
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