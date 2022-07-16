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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Левандовски станет игроком Барселоны
Испания
16 июля 2022, 19:25 | Обновлено 16 июля 2022, 20:12
1374
2

ОФИЦИАЛЬНО. Левандовски станет игроком Барселоны

Осталось пройти медобследование и подписать контракт

16 июля 2022, 19:25 | Обновлено 16 июля 2022, 20:12
1374
2
ОФИЦИАЛЬНО. Левандовски станет игроком Барселоны
ФК Бавария. Роберт Левандовски

«Барселона» сообщила, что достигла договоренности с «Баварией» о переходе звездного нападающего Роберта Левандовски.

Игроку осталось пройти медобследование и подписать контракт.

Ранее сообщалось, что Левандовски уже попрощался с одноклубниками.

В минувшем сезоне Роберт за «Баварию» провел 46 поединков во всех турнирах и забил в них 50 мячей.

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Источник ФК Барселона
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sashav2007
Роберт за Україну. тому успіху!!!!
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Serhii P.
Левандовський просто здійснює свою мрію - грати за "Барселону". Молодець!
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+1
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