Суперкубок Германии
30.07.2022, FT 3 : 5
Германия31 июля 2022, 03:50 | Обновлено 31 июля 2022, 03:57
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РБ Лейпциг – Бавария – 3:5. Суперкубок Германии. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеобзор поединка за первый трофей сезона в Германии
31 июля 2022, 03:50 | Обновлено 31 июля 2022, 03:57
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«Бавария» завоевала Суперкубок Германии, выиграв зарубу у РБ «Лейпциг» со счетом 5:3.
Суперкубок Германии 2022
30 июля, 21:30, Лейпциг, Ред Булл Арена
РБ Лейпциг – Бавария – 3:5
Голы: Хальстенбергер, 59, Нкунку, 77 (пен), Ольмо, 89 – Мусиала, 14, Мане, 31, Павар, 45, Гнабри, 66, Сане, 90+8.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Бавария).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Ольмо (РБ Лейпциг).
77’
ГОЛ ! С пенальти забил Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Марсель Халстенберг (РБ Лейпциг).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Бенжамен Павар (Бавария).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Бавария).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
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