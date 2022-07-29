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Суперкубок Германии
РБ Лейпциг
30.07.2022 21:30 - : -
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
29 июля 2022, 17:36 |
69
0

РБ Лейпциг – Бавария. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка за Суперкубок Германии

29 июля 2022, 17:36 |
69
0
РБ Лейпциг – Бавария. Текстовая трансляция матча
ФК Бавария

В субботу, 30 июля, состоится поединок за Суперкубок Германии-2022, в котором будут играть «РБ Лейпциг» и мюнхенская «Бавария». Игра пройдет в Лейпциге (Германия) на поле «Ред Булл Арена», начало – в 21:30 по киевскому времени.

«Бавария», которая уже традиционно стала чемпионом Германии, попытается защитить титул обладателя Суперкубка – в прошлом сезоне мюнхенцы в матче за трофей одолели дортмундскую «Боруссию» (3:1). Тогда на поле феерил Левандовски (дубль+ассист), но его на поле завтра точно не будет - Роберт поехал покорять Ла Лигу. «Лейпциг» в финале национального Кубка одолел «Фрайбург» (1:1, пен. 4:2) и попытается, несмотря на статус андердога, завоевать еще один трофей. Юлиан Нагельсманн будет иметь дополнительную мотивацию - именно из «Лейпцига» он перешел в «Баварию».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Бавария», за которой можно следить здесь.

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РБ Лейпциг Бавария РБ Лейпциг - Бавария Суперкубок Германии по футболу текстовая трансляция
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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