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  4. Евгений ЗУКИН: «Письмо против меня – позор на весь мировой теннис»
Теннис в Украине
13 июля 2022, 12:47 |
510
4

Евгений ЗУКИН: «Письмо против меня – позор на весь мировой теннис»

Вице-президент ФТУ прокомментировал скандал

13 июля 2022, 12:47 |
510
4
Евгений ЗУКИН: «Письмо против меня – позор на весь мировой теннис»
БТУ. Евгений Зукин

Вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин прокомментировал скандальное письмо ряда украинских теннисисток с призывом устранить его с должности:

«Мотивы подписантов точно мне неизвестны. Скорее всего, за этим стоят другие люди, а спортсмены только инструмент.

Для меня это письмо было большим сюрпризом. Есть люди, желающие во время войны решить собственные вопросы.

Считаю это безнравственным. Все приведенные обвинения являются клеветой в классическом смысле

Капитаны определяют составы сборных. После этого приглашенные в сборные игроки выдвигают свои финансовые требования участия в матче за сборную Украины.

Если мы находим финансовый компромисс – они играют, если у нас нет средств выполнить их запросы – капитаны приглашают других. Так случилось и в последний раз.

Кто-то из теннисисток отказался играть из-за финансовых запросов? Всегда кто-то отказывался играть из-за денег. Так было и в этот раз.

Ведь во время войны мы не в состоянии платить игрокам гонорары. Кто?

Я отвечал на этот вопрос неоднократно и по составу команды можно увидеть, кто был в заявке, а потом отказался.

Каков будет результат этого конфликта? Я считаю, что этот вопрос должен быть адресован тем, кто начал этот позор на весь мировой теннис.

Наши игроки решили, что они и есть украинский теннис. Но они лишь вершина большой пирамиды, в которой все понимают, насколько они оторваны от реалий.

Это письмо осудило все теннисное сообщество без исключения. Мы будем советоваться с Президиумом и Президентом о том, как Федерация будет дальше выстраивать свои отношения с этими игроками (некоторые уже завершили карьеры).

Мы всегда были и будем открыты к диалогу».

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Источник Суспильне спорт
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Комментарии 4
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Александр Ад
на тебе і раніше тенісисти жаліліся і нехотілі приїзджати до збірної
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+5
aleks8-48
Теннисистки, входящие в мировую элиту,котоых знает весь теннисный мир оказывается заблуждаются в том,что на сегодня они и есть украинский теннис. Ну как же?Оказывается украинский теннис- это ФТУ и лично великий деятель Евгений Зукин, о существовании которого так ни кто бы и не узнал,если бы ни этот скандал. И вообще- почему этот молодой не в армии?Какие жизненные вопросы для страны он решает, когда его сверстники защищают родину?
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0
Rolan Stkomarovskiy
Совок - це коли лакеї та підлеглі займаються підлабузництвом перед чиновниками та керівниками (як колись Брєжнєву, Чєрнєнко та Горбачову). 
Совок - це коли заборонено критикувати.
Совок - це все приховано і відсутня прозора звітність усього в федерації до кожних 100 гривень в режимі 24/7 для будь-кого, хто займається та цікавиться тенісом.
Совок - це коли ніхто толком не знає як стати професійним тенісистом.
Совок - це коли відсутні відкриті реєстри кортів, клубів, магазинів та їх власників.
Совок - це відсутній щорічний відкритий та прозорий всеукраїнський календар змагань від аматорів до професіоналів з чітким розумінням як потрапити на той чи інший турнір.
Совок - це коли відсутня прозорі каталоги на ціни послуг - корти, тренування, тренери, ракетки тощо.
Совок - це коли для того, щоб щось зробити в тенісі - треба кланятися, мутити та робити інші непрофесійні речі.
Совок - це коли відсутні свобода обговорення, свобода конкуренції та повага до єдиних правил.
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0
Rolan Stkomarovskiy
Ось тут велике інтерв'ю з цим паном
https://www.youtube.com/watch?v=_nBUlshhqRY
https://www.youtube.com/watch?v=QDTaUiHzBdY
Пан Зукін - ви і є совок, але ви цього навіть не усвідомлюєте. Бо совок - це коли відсутня свобода та конкуренція, відсутні прозорість та чесні правила для всіх. відсутнє чітке розуміння драбинок розвитку.
Совок - це коли чиновники не мають жодних особистих KPI, не мають персональної відподальності за будь-що. Тому пан Зукін - ви і є совок. Але це видно зі сторони. Совок - це поклоніння не тренерам та гравцям, а чиновникам та меценатам.
Нагадаю, що в 2022 році - у нас жодного українця в топ-100 чоловічого тенісу. Це яскравий показник усіх тих "функціонерів, меценатів, експертів, трудоголіків.Про жінок не знаю, але мені здається, що вони розвиваються та доростають до топ-100 всупереч діяльності ФТУ, а не завдяки їй.
Тому пану Зукіна та його саратнікам треба якось скромніше.
Побачите реальний рівень людини, її експертності можна лише в умовах чесної та прозорої конкуренції.
Тому в Україні можна створити мережу приватних та державних тенісних клубів або товариств - умовно 25 приватних клубів + 10-12 державних клубів по всій Україні з окремим менеджментом, щоб клуби одне на одного не впливали, а конкурували по яким загальним правилам.
І от кожен клуб нехай розвиває теніс в певному регіоні, середовищі та конкурують між собою.
Ті керівники клубів, які будуть показувати кращі результати (а це перш за все підготовлені тенісисти світового рівня) можуть очолити федерацію на 4-5 роки, потім наступний приватний тенісний клуб і т.д. 
При чому якщо хтось очолює федерація, йому заборонено лобіювати інтереси власного клубу (щоб не було конфлікту інтересів). А наступне керівництво федерації буде з якогось іншого кращого по результатам клубу.
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