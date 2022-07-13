Евгений ЗУКИН: «Письмо против меня – позор на весь мировой теннис»
Вице-президент ФТУ прокомментировал скандал
Вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин прокомментировал скандальное письмо ряда украинских теннисисток с призывом устранить его с должности:
«Мотивы подписантов точно мне неизвестны. Скорее всего, за этим стоят другие люди, а спортсмены только инструмент.
Для меня это письмо было большим сюрпризом. Есть люди, желающие во время войны решить собственные вопросы.
Считаю это безнравственным. Все приведенные обвинения являются клеветой в классическом смысле
Капитаны определяют составы сборных. После этого приглашенные в сборные игроки выдвигают свои финансовые требования участия в матче за сборную Украины.
Если мы находим финансовый компромисс – они играют, если у нас нет средств выполнить их запросы – капитаны приглашают других. Так случилось и в последний раз.
Кто-то из теннисисток отказался играть из-за финансовых запросов? Всегда кто-то отказывался играть из-за денег. Так было и в этот раз.
Ведь во время войны мы не в состоянии платить игрокам гонорары. Кто?
Я отвечал на этот вопрос неоднократно и по составу команды можно увидеть, кто был в заявке, а потом отказался.
Каков будет результат этого конфликта? Я считаю, что этот вопрос должен быть адресован тем, кто начал этот позор на весь мировой теннис.
Наши игроки решили, что они и есть украинский теннис. Но они лишь вершина большой пирамиды, в которой все понимают, насколько они оторваны от реалий.
Это письмо осудило все теннисное сообщество без исключения. Мы будем советоваться с Президиумом и Президентом о том, как Федерация будет дальше выстраивать свои отношения с этими игроками (некоторые уже завершили карьеры).
Мы всегда были и будем открыты к диалогу».
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Уже на этой неделе стартует подготовка донецкой команды к новому сезону
Турнир проходит в Англии с 6 по 31 июля
Совок - це коли заборонено критикувати.
Совок - це все приховано і відсутня прозора звітність усього в федерації до кожних 100 гривень в режимі 24/7 для будь-кого, хто займається та цікавиться тенісом.
Совок - це коли ніхто толком не знає як стати професійним тенісистом.
Совок - це коли відсутні відкриті реєстри кортів, клубів, магазинів та їх власників.
Совок - це відсутній щорічний відкритий та прозорий всеукраїнський календар змагань від аматорів до професіоналів з чітким розумінням як потрапити на той чи інший турнір.
Совок - це коли відсутня прозорі каталоги на ціни послуг - корти, тренування, тренери, ракетки тощо.
Совок - це коли для того, щоб щось зробити в тенісі - треба кланятися, мутити та робити інші непрофесійні речі.
Совок - це коли відсутні свобода обговорення, свобода конкуренції та повага до єдиних правил.
https://www.youtube.com/watch?v=_nBUlshhqRY
https://www.youtube.com/watch?v=QDTaUiHzBdY
Пан Зукін - ви і є совок, але ви цього навіть не усвідомлюєте. Бо совок - це коли відсутня свобода та конкуренція, відсутні прозорість та чесні правила для всіх. відсутнє чітке розуміння драбинок розвитку.
Совок - це коли чиновники не мають жодних особистих KPI, не мають персональної відподальності за будь-що. Тому пан Зукін - ви і є совок. Але це видно зі сторони. Совок - це поклоніння не тренерам та гравцям, а чиновникам та меценатам.
Нагадаю, що в 2022 році - у нас жодного українця в топ-100 чоловічого тенісу. Це яскравий показник усіх тих "функціонерів, меценатів, експертів, трудоголіків.Про жінок не знаю, але мені здається, що вони розвиваються та доростають до топ-100 всупереч діяльності ФТУ, а не завдяки їй.
Тому пану Зукіна та його саратнікам треба якось скромніше.
Побачите реальний рівень людини, її експертності можна лише в умовах чесної та прозорої конкуренції.
Тому в Україні можна створити мережу приватних та державних тенісних клубів або товариств - умовно 25 приватних клубів + 10-12 державних клубів по всій Україні з окремим менеджментом, щоб клуби одне на одного не впливали, а конкурували по яким загальним правилам.
І от кожен клуб нехай розвиває теніс в певному регіоні, середовищі та конкурують між собою.
Ті керівники клубів, які будуть показувати кращі результати (а це перш за все підготовлені тенісисти світового рівня) можуть очолити федерацію на 4-5 роки, потім наступний приватний тенісний клуб і т.д.
При чому якщо хтось очолює федерація, йому заборонено лобіювати інтереси власного клубу (щоб не було конфлікту інтересів). А наступне керівництво федерації буде з якогось іншого кращого по результатам клубу.