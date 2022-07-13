Евгений ЗУКИН: «Письмо против меня – позор на весь мировой теннис»

Вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин прокомментировал скандальное письмо ряда украинских теннисисток с призывом устранить его с должности:

«Мотивы подписантов точно мне неизвестны. Скорее всего, за этим стоят другие люди, а спортсмены только инструмент.

Для меня это письмо было большим сюрпризом. Есть люди, желающие во время войны решить собственные вопросы.

Считаю это безнравственным. Все приведенные обвинения являются клеветой в классическом смысле

Капитаны определяют составы сборных. После этого приглашенные в сборные игроки выдвигают свои финансовые требования участия в матче за сборную Украины.

Если мы находим финансовый компромисс – они играют, если у нас нет средств выполнить их запросы – капитаны приглашают других. Так случилось и в последний раз.

Кто-то из теннисисток отказался играть из-за финансовых запросов? Всегда кто-то отказывался играть из-за денег. Так было и в этот раз.

Ведь во время войны мы не в состоянии платить игрокам гонорары. Кто?

Я отвечал на этот вопрос неоднократно и по составу команды можно увидеть, кто был в заявке, а потом отказался.

Каков будет результат этого конфликта? Я считаю, что этот вопрос должен быть адресован тем, кто начал этот позор на весь мировой теннис.

Наши игроки решили, что они и есть украинский теннис. Но они лишь вершина большой пирамиды, в которой все понимают, насколько они оторваны от реалий.

Это письмо осудило все теннисное сообщество без исключения. Мы будем советоваться с Президиумом и Президентом о том, как Федерация будет дальше выстраивать свои отношения с этими игроками (некоторые уже завершили карьеры).

Мы всегда были и будем открыты к диалогу».