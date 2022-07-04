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  4. Свитолина и другие игроки пожаловались в ITF на вице-президента ФТУ
Теннис в Украине
04 июля 2022, 22:30 | Обновлено 04 июля 2022, 22:42
268
0

Свитолина и другие игроки пожаловались в ITF на вице-президента ФТУ

Ведущие украинские теннисисты требуют уволить Евгения Зукина

04 июля 2022, 22:30 | Обновлено 04 июля 2022, 22:42
268
0
Свитолина и другие игроки пожаловались в ITF на вице-президента ФТУ
БТУ. Евгений Зукин

Ведущие украинские теннисисты направили письмо Международной теннисной федерации (ITF) с жалобой на вице-президента Федерации тенниса Украины (ФТУ). Игроки в обращении к ITF призвали устранить Евгения Зукина со всех должностей в теннисе. В пресс-релизе от игроков сообщается:

«Представители сборных Украины (женской и мужской) систематически подвергались притеснению и травле со стороны официальных лиц Федерации тенниса Украины. Вице-президент федерации Евгений Зукин позволяет себе общение в грубой и непристойной форме с игроками сборной, не пренебрегая угрозами и шантажом. Систематически превышает полномочия, по своему усмотрению на основе своих симпатий определяя составы национальных команд.

И это лишь маленькая часть всего безобразия и ужаса, с которым сталкиваются игроки. Не желая мириться с таким отношением и положением вещей, игроки создали и направили в компетентные органы письма с требованием устранить Евгения Зукина со всех должностей в теннисе, как в украинском, так и в европейском.

Уже долгое время теннисисты сталкиваются с чрезвычайно тяжелой ситуацией из-за деятельности вице-президента и исполнительного директора ФТУ Евгения Зукина.

Подчеркивая полное отсутствие согласованности и прозрачности в действиях федерации и использовании финансовой поддержки, недавно полученной от международной организации, игроки предупреждают ITF о том, что Евгений Зукин сеет раскол и хаос, почти не общаясь с ними, причем в агрессивной манере, при этом не предоставляя стандартную помощь для участия в соревнованиях Кубка Дэвиса или Кубка Билли Джин Кинг.

В очень тяжелое время для нашей страны мы как никогда нуждаемся в поддержке и единстве украинского тенниса. Господин Зукин продолжал концентрироваться на собственных интересах и на своей международной карьере.

Надеясь восстановить доверие и репутацию Федерации тенниса Украины, группа украинских профессиональных теннисистов в своем письме официально требует уволить Евгения Зукина с должностей в Федерации тенниса Украины и комитете ITF Кубка Дэвиса, с должности рефери ITF и любой другой его должности внутри ITF.

Письмо подписали теннисисты: Людмила Киченок, Надежда Киченок, Марта Костюк, Илья Марченко, Сергей Стаховский, Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катарина Завацкая. Заявление украинцев, кроме ITF, также направлено руководствам ATP, WTA, Tennis Europe и Grand Slam Board.

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Евгений Зукин Федерация тенниса Украины Элина Свитолина Сергей Стаховский Людмила Киченок Надежда Киченок Марта Костюк Илья Марченко Леся Цуренко Катарина Завацкая
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Источник Большой теннис Украины
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