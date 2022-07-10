WTA10 июля 2022, 14:28 | Обновлено 10 июля 2022, 14:41
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Будапешт. Байндл вышла в основную сетку
Украинская теннисистка успешно преодолела сито квалификации
10 июля 2022, 14:28 | Обновлено 10 июля 2022, 14:41
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Украинская теннисистка Катерина Байндл (Козлова) вышла в основную сетку грунтового турнира WTA в Будапеште (Венгрия).
В финале квалификации украинка в двух сетах обыграла хозяйку кортов Ребеку Столмар. Матч продолжался 1 час и 34 минуты.
Квалификация. Финал
Катерина Байндл (Украина, 3) – Ребека Столмар (Венгрия) – 6:1, 7:5
Вчера в полуфинале квалификации Байндл обыграла Даниэлу Сегель из Чили.
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