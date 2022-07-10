Будапешт. Байндл вышла в основную сетку

Украинская теннисистка Катерина Байндл (Козлова) вышла в основную сетку грунтового турнира WTA в Будапеште (Венгрия).

В финале квалификации украинка в двух сетах обыграла хозяйку кортов Ребеку Столмар. Матч продолжался 1 час и 34 минуты.

Квалификация. Финал

Катерина Байндл (Украина, 3) – Ребека Столмар (Венгрия) – 6:1, 7:5

Вчера в полуфинале квалификации Байндл обыграла Даниэлу Сегель из Чили.