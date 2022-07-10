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  4. Будапешт. Байндл вышла в основную сетку
WTA
10 июля 2022, 14:28 | Обновлено 10 июля 2022, 14:41
262
0

Будапешт. Байндл вышла в основную сетку

Украинская теннисистка успешно преодолела сито квалификации

10 июля 2022, 14:28 | Обновлено 10 июля 2022, 14:41
262
0
Будапешт. Байндл вышла в основную сетку
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (Козлова) вышла в основную сетку грунтового турнира WTA в Будапеште (Венгрия).

В финале квалификации украинка в двух сетах обыграла хозяйку кортов Ребеку Столмар. Матч продолжался 1 час и 34 минуты.

Квалификация. Финал

Катерина Байндл (Украина, 3) – Ребека Столмар (Венгрия) – 6:1, 7:5

Вчера в полуфинале квалификации Байндл обыграла Даниэлу Сегель из Чили.

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WTA Будапешт Катерина Байндл (Козлова)
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Источник Sport.ua
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