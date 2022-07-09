Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Будапешт. Байндл стартовала в квалификации с победы
Другие новости
09 июля 2022, 13:31 | Обновлено 09 июля 2022, 13:34
126
0

Будапешт. Байндл стартовала в квалификации с победы

Украинская теннисистка обыграла Даниэлу Сегель из Чили

09 июля 2022, 13:31 | Обновлено 09 июля 2022, 13:34
126
0
Будапешт. Байндл стартовала в квалификации с победы
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Катерина Байндл стартовала с победы в квалификации турнира WTA 250 в Будапеште.

На старте отбора 28-летняя украинская теннисистка одолела Даниэлу Сегель из Чили.

Далее по сетке нашей соотечественнице предстоит помериться силами с Ребекой Штолмар из Венгрии.

Также в квалификации турнира в Будапеште сыграет еще одна украинка Катарина Завацкая.

По теме:
Завацкая и Байндл узнали первых соперниц в квалификации турнира в Будапеште
Цуренко попала в список участниц основы на турнире в Будапеште
Байндл проиграла россиянке в финале турнира во Франции
Катерина Байндл (Козлова) WTA Будапешт Даниэла Сегель
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Шахтер в суде потребует от ФИФА около 50 млн евро
Футбол | 08 июля 2022, 23:55 3
Источник: Шахтер в суде потребует от ФИФА около 50 млн евро
Источник: Шахтер в суде потребует от ФИФА около 50 млн евро

Клубы вышли из переговоров с «Шахтером», когда ФИФА опубликовала решение

Отгрузили 11 мячей. Украина уничтожила Бельгию на юниорском Евро-2022 U-19
Футзал | 08 июля 2022, 16:35 1
Отгрузили 11 мячей. Украина уничтожила Бельгию на юниорском Евро-2022 U-19
Отгрузили 11 мячей. Украина уничтожила Бельгию на юниорском Евро-2022 U-19

За два поединка группы подопечные Виталия Одегова забили суммарно 21 гол

Джокович одержал волевую победу над Норри в полуфинале Уимблдона
Теннис | 08.07.2022, 19:55
Джокович одержал волевую победу над Норри в полуфинале Уимблдона
Джокович одержал волевую победу над Норри в полуфинале Уимблдона
«Эта бункерная тварь забирает лучших». Беленюк сообщил о гибели товарища
Другие виды | 08.07.2022, 18:32
«Эта бункерная тварь забирает лучших». Беленюк сообщил о гибели товарища
«Эта бункерная тварь забирает лучших». Беленюк сообщил о гибели товарища
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 300 российских солдат, 1 танк и 4 ББМ
Война | 09.07.2022, 10:28
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 300 российских солдат, 1 танк и 4 ББМ
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 300 российских солдат, 1 танк и 4 ББМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина – Испания. Финишный бой за турнирные позиции
Украина – Испания. Финишный бой за турнирные позиции
07.07.2022, 15:34
Баскетбол
Забили Попов и Цыганков. Колос выиграл спарринг у аматорского клуба
Забили Попов и Цыганков. Колос выиграл спарринг у аматорского клуба
07.07.2022, 23:27
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Надаль снялся с Уимблдона
ОФИЦИАЛЬНО. Надаль снялся с Уимблдона
07.07.2022, 21:21 4
Теннис
Возвращение Ломаченко. Украинец готов возобновить карьеру
Возвращение Ломаченко. Украинец готов возобновить карьеру
08.07.2022, 08:25 5
Бокс
ВИДЕО. Новички Днепра, Вербич в Грецию, ставим на Халеп
ВИДЕО. Новички Днепра, Вербич в Грецию, ставим на Халеп
07.07.2022, 13:28
Футбол
Евгений КРАСНИКОВ: «Есть план для Металлиста, если мы уходим в Днепр-1»
Евгений КРАСНИКОВ: «Есть план для Металлиста, если мы уходим в Днепр-1»
07.07.2022, 17:09 3
Футбол
Днепр-1 в товарищеском матче забил 14 голов!
Днепр-1 в товарищеском матче забил 14 голов!
08.07.2022, 22:30 8
Футбол
Проигранный бой чемпионам. Сборная Украины одно очко уступила Испании
Проигранный бой чемпионам. Сборная Украины одно очко уступила Испании
07.07.2022, 20:59 22
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем