Будапешт. Байндл стартовала в квалификации с победы

Катерина Байндл стартовала с победы в квалификации турнира WTA 250 в Будапеште.

На старте отбора 28-летняя украинская теннисистка одолела Даниэлу Сегель из Чили.

Далее по сетке нашей соотечественнице предстоит помериться силами с Ребекой Штолмар из Венгрии.

Также в квалификации турнира в Будапеште сыграет еще одна украинка Катарина Завацкая.