Другие новости09 июля 2022, 13:31 | Обновлено 09 июля 2022, 13:34
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Будапешт. Байндл стартовала в квалификации с победы
Украинская теннисистка обыграла Даниэлу Сегель из Чили
09 июля 2022, 13:31 | Обновлено 09 июля 2022, 13:34
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Катерина Байндл стартовала с победы в квалификации турнира WTA 250 в Будапеште.
На старте отбора 28-летняя украинская теннисистка одолела Даниэлу Сегель из Чили.
Далее по сетке нашей соотечественнице предстоит помериться силами с Ребекой Штолмар из Венгрии.
Также в квалификации турнира в Будапеште сыграет еще одна украинка Катарина Завацкая.
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