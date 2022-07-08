Лучший теннисный менеджер. Долгополов-старший поддержал вице-президента ФТУ

Известный украинский тренер Александр Долгополов-старший отреагировал на письмо теннисистов в адрес ITF, в котором они требуют отстранить вице-президента ФТУ Евгения Зукина от должностей в теннисных органах.

«Обращаюсь к руководству ФТУ и теннисной общественности с полной поддержкой исполнительного директора ФТУ Евгения Зукина и осуждаю письмо профессиональных теннисистов, которые безосновательно его обвинили в некомпетентности. Я как тренер двух лучших игроков в истории мужского тенниса Украины очень хорошо знаю, как трудно работать одновременно со спортсменами, меценатами, клубами и другими участниками теннисной жизни. Для этого требуются незаурядные навыки и знания. У господина Зукина таких навыков и знаний больше, чем у любого в Украине. Я считаю его лучшим теннисным менеджером в истории современной Украины. Наша общая задача сохранить его для нашего сообщества, а не травить и запугивать», – написал Долгополов-старший.