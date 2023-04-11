Евгений ЗУКИН: «К сожалению, Свёнтек и Квитова находятся в меньшинстве»

Вице-президент и исполнительный директор федерации тенниса Украины Евгений Зукин прокомментировал позицию Иги Свёнтек и Петры Квитовой, который поддержали отстранение российских теннисистов.

– Конечно, если бы в Совете игроков или в их среде была договоренность о том, что игроки из россии не должны играть во время войны, это очень помогло бы. Но, к сожалению, такие люди как Ига Свёнтек или Петра Квитова находятся в меньшинстве, а не в большинстве. Очень жаль, что никто не беспокоится о происходящем.

Свёнтек и Квитова родом из стран, очень близких к Украине, и они больше чувствуют, как происходящее сказывается на них из-за беженцев, из-за угрозы со стороны россии в случае падения Украины. Они знают, как было жить в эпоху Советского Союза, они гораздо лучше понимают, что происходит.

Мы благодарны им за то, что они донесли общественности позицию, что война не должна быть нормализована, – сказал Зукин.