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WTA
11 апреля 2023, 11:47 | Обновлено 11 апреля 2023, 11:48
149
0

Евгений ЗУКИН: «К сожалению, Свёнтек и Квитова находятся в меньшинстве»

Вице-президент ФТУ – о позиции Совета игроков в вопросе об отстранении теннисистов из рф и рб

11 апреля 2023, 11:47 | Обновлено 11 апреля 2023, 11:48
149
0
Евгений ЗУКИН: «К сожалению, Свёнтек и Квитова находятся в меньшинстве»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Вице-президент и исполнительный директор федерации тенниса Украины Евгений Зукин прокомментировал позицию Иги Свёнтек и Петры Квитовой, который поддержали отстранение российских теннисистов.

– Конечно, если бы в Совете игроков или в их среде была договоренность о том, что игроки из россии не должны играть во время войны, это очень помогло бы. Но, к сожалению, такие люди как Ига Свёнтек или Петра Квитова находятся в меньшинстве, а не в большинстве. Очень жаль, что никто не беспокоится о происходящем.

Свёнтек и Квитова родом из стран, очень близких к Украине, и они больше чувствуют, как происходящее сказывается на них из-за беженцев, из-за угрозы со стороны россии в случае падения Украины. Они знают, как было жить в эпоху Советского Союза, они гораздо лучше понимают, что происходит.

Мы благодарны им за то, что они донесли общественности позицию, что война не должна быть нормализована, – сказал Зукин.

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Евгений Зукин Ига Свёнтек Петра Квитова
Источник Ubitennis
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