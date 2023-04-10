Ига СВЁНТЕК: «Для меня война – это не политика, это страдания людей»

Первая ракетка мира Ига Свёнтек высказалась о российском военном вторжении в Украину, а также оценила реакцию теннисных организаций и спортсменов.

«Для меня война – это не политика, это страдания людей, и поэтому я решила высказаться. А сам спорт, нравится нам это или нет, часто просто используется для политики.

Недавно теннисистка из россии вышла на корт в майке российской футбольной команды. Думаю, что в начале конфликта при правильном управлении в организациях, которые руководят теннисом, таких вещей бы не произошло, и атмосфера не становилась бы все более напряженной. Мне кажется, было бы хорошо, если бы спортивные федерации принимали решения, которые могут помочь остановить агрессию россии.

Несмотря на то, что война длится уже год и ситуация в Украине не улучшается, сейчас меняются договоренности, которые, как мне кажется, изменять попросту нельзя. Люди гибнут с самого начала этого конфликта, и это происходит до сих пор. Когда Элина Свитолина играла свой матч в Чарльстоне, в это же время ее родной город подвергался атаке беспилотниками. И я бы просто хотела, чтобы люди, имеющие влияние на конкретные события, помнили, что на кону человеческие жизни. Мне кажется, в сегодняшнем мире, который очень сложен, они иногда забывают об этом», – сказала Свёнтек.