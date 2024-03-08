Евгений ЗУКИН: «Допуск россиян к ОИ – политика двойных стандартов»

Вице-президент и исполнительный директор Федерации тенниса Украины Евгений Зукин прокомментировал решение ITF допустить теннисистов из рф и рб к участию в Олимпийских играх в Париже в «нейтральном» статусе.

- К сожалению, никаких неожиданностей для нас в этом решении не было. Мы постоянно следили за процессом, знали когда должно быть принято решение и со своей стороны сделали все возможное, чтобы оно было не в пользу стран-агрессоров. У меня была личная встреча с главой ITF Дэвидом Хаггерти, затем мы направили официальное письмо в совет директоров ITF, который принимал решение.

В письме мы изложили наше видение на то, что Олимпиада так или иначе является командным соревнованием и текущие правила ITF напрямую запрещают участие в Играх теннисистам из россии и беларуси. Однако, наши аргументы конечно рассматривались, но ключевым фактором стало то, что теннисисты продолжают участвовать в ATP, WTA и ITF турах, как «нейтральные» спортсмены и Олимпиада, по мнению Совета директоров, ничем не отличается. Наше мнение, что это не так, но такое решение принято и нам придется с ним жить.

- Как происходит процесс принятия такого решения? Есть какое-то обсуждение аргументов сторон? Почему отстраненные федерации россии и беларуси принимают участие в заседании?

- Они не имеют права голоса, но так как этот вопрос касается непосредственно их, то они могут выступать. На самом деле, с юридической точки зрения, этот вопрос не касается нас и это мы должны были инициировать наше желание участвовать в этом обсуждении. Нам не дали тут выступить, но у нас была отдельная беседа до и официальное письмо, которое было принято к рассмотрению во время заседания. А так как вопрос касается конкретно россиян и белорусов, то их пригласили.

Но суть вся заключается в том, что это МОК открыл эти двери и он дал все рекомендации по допуску. Поэтому естественно позиция МОК учитывалась. Чтобы вы понимали, перед началом заседания Совета директоров ITF, туда лично пришел и выступил Томас Бах (глава Международного олимпийского комитета, – прим.). Французская федерация тенниса – с ними тоже все ясно: на Ролан Гаррос они всех допускают и с Олимпиадой тоже самое.

Я не знаю кто как голосовал, это закрытая информация, но как я понимаю логику этого решения – то вот она именно такая. Нравится нам это? Категорически нет. Наша позиция, что это командные соревнования, что эти атлеты никак не «нейтральные» и все это политика двойных стандартов.

- Есть ли понимание, какие критерии будут использоваться для квалификации «нейтральных» игроков на Олимпийский теннисный турнир?

- Грубо говоря только рейтинг, больше никаких. Неучастие в матчах за сборную не станет препятствием, потому что позиция ITF такова: мы сами их не допустили и тем самым мы не дали им возможность выполнить эти условия. Так что теперь мы не будем их ограничивать этим критерием.

- Хорошо, а что будет с квотами? Каждая страна имеет право на 6 теннисных лицензий: четыре в одиночке+две пары. Как будет здесь, когда фактически нет россии, нет беларуси, а есть что-то «нейтральное»?

- Будет тоже самое, те же квоты, как и для других нормальных стран. Повторюсь – это политика двойных стандартов. Это попытка встроиться в общую теннисную ситуацию и в то, что хочет видеть Международный олимпийский комитет. Под это будет что-то и как-то подгоняться.

Честно говоря, для меня непонятно как это возможно. Есть отстраненные НОКи, отстраненные федерации – это все субъекты олимпийского движения. Что такое олимпийское движение? Тут нет АТР, нет WTA, нет Больших шлемов. Есть МОК, есть НОКи, есть международные федерации по видам спорта и национальные федерации по видам спортам. Два ключевых субъекта олимпийского движения – отстранены. То есть те организации, которые должны представлять и выдвигать спортсменов для участия – они отстранены и как тогда эти спортсмены могут участвовать? Но это если мы берем абсолютно юридически понятный механизм. Но есть политические решения, которые перечеркивают любую логичность, а это абсолютно политическое решение, которое было принято МОК и как пишет ITF в своем пресс-релизе: «Решение ITF согласуется с большинством международных федераций в отношении индивидуальных соревнований и спортсменов, которые будут участвовать в Играх 2024 года в Париже этим летом».

- Есть ли какой-то механизм, чтобы оспорить это решение?

- Это решение было опубликовано только вчера, поэтому мы еще не рассматривали. Обычно то, что решает Совет директоров, то внутри ITF ты уже никуда не можешь апеллировать. Это только CAS (Спортивный арбитражный суд, – прим.), но там только подача иска стоит немалых денег и думаю, что лучше мы их на теннис потратим.

- В прошлом году было много публичной поддержки со стороны теннисных федераций Скандинавских стран и стран Балтии. Как сейчас обстоят дела с этим? Возможны ли какие-то совместные действия против этого решения?

- На самом деле все уже немного смирились с происходящим. Наша война в спортивном мире всех немного утомила. Если говорить о европейских странах, так называемых Nordic countries и Baltic countries, то у них везде запрещены международные профессиональные теннисные турниры. Поскольку правительства этих стран запретили участие россиян и белорусов, то им не дают теперь проводить такие турниры уже почти два года. То есть таким образом они продолжают нас поддерживать, но к сожалению это не те голоса, которые могут что-то изменить.