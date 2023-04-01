Вице-президент ФТУ: «ATP и WTA продолжают использоваться пропагандой»

В пятницу Всеанглийский клуб и Британская теннисная ассоциация сняли запрет на участие российских и белорусских игроков в травяных турнирах на территории Великобритании. Данное решение прокомментировал вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин.

«Конечно, мы об этом сожалеем. Это шаг назад от того, что было сделано в прошлом году, но обстоятельства не изменились. Война продолжается в том же русле. Но вполне понятно, что в мире тенниса Уимблдон и LTA показали пример того, что нужно делать, а остальной мир просто не поддержал это. Это и есть самая большая проблема. Самая большая проблема - не Уимблдон и LTA. Самая большая проблема заключается в том, что остальные турниры Grand Slam и остальной мир не поддержали (этот шаг).

И они не могут самостоятельно бороться с ATP и WTA, которые за то, чтобы принять происходящее с россиянами и белорусами, выступающими на крупнейших аренах мирового тенниса. Они все еще продолжают использоваться пропагандой россии и беларуси, чтобы показать свое преимущество над другими.

Война разворачивается полномасштабно, без признаков прекращения в ближайшее время. Так что эти шаги по отмене санкций лишь показывают агрессорам, что все идет рекой времени, что в принципе не правильно».