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  4. Онс Жабер – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
07 июля 2022, 11:45 |
35
0

Онс Жабер – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Уимблдона

07 июля 2022, 11:45 |
35
0
Онс Жабер – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images / Global Images Ukraine. Онс Жабер

Седьмого июля в 1/2 финала Уимблдона встретятся вторая ракетка мира Онс Жабер и Татьяна Мария из Германии.

Время начала матча – 15:30 по Киеву.

В финале победительница матча сразится против Симоны Халеп или Елены Рыбакиной.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник Sport.ua
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