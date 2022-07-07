Уимблдон07 июля 2022, 11:45 |
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Онс Жабер – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Уимблдона
07 июля 2022, 11:45 |
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Седьмого июля в 1/2 финала Уимблдона встретятся вторая ракетка мира Онс Жабер и Татьяна Мария из Германии.
Время начала матча – 15:30 по Киеву.
В финале победительница матча сразится против Симоны Халеп или Елены Рыбакиной.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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