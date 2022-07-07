Онс Жабер – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Седьмого июля в 1/2 финала Уимблдона встретятся вторая ракетка мира Онс Жабер и Татьяна Мария из Германии.

Время начала матча – 15:30 по Киеву.

В финале победительница матча сразится против Симоны Халеп или Елены Рыбакиной.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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