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  4. Обидчица Цуренко проиграла в четвертьфинале Уимблдона
Уимблдон
05 июля 2022, 17:39 | Обновлено 05 июля 2022, 18:08
372
0

Обидчица Цуренко проиграла в четвертьфинале Уимблдона

Юле Нимайер уступила более опытной немке Татьяна Марии

05 июля 2022, 17:39 | Обновлено 05 июля 2022, 18:08
372
0
Обидчица Цуренко проиграла в четвертьфинале Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Татьяна Мария

Состоялся первый четвертьфинальный поединок у женщин в рамках Уимблдона.

Немка Юле Нимайер, которая ранее выбила из борьбы украинку Лесю Цуренко, в трех сетах уступила соотечественнице Татьяне Марии.

Уимблдон. 1/4 финала
Татьяна Мария (Германия) – Юле Нимайер (Германия) – 4:6, 6:2, 7:5

Татьяна Мария стала всего второй теннисисткой из Европы, которая после 34 лет сумела пробиться в полуфинал турнира Grand Slam. Ранее это удавалось лишь Мирьяне Лучич-Барони в рамках Australian Open 2017.

Далее по сетке туниска Онс Жабер или Мария Боузкова из Чехии.


 

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Юле Нимайер Татьяна Мария Уимблдон-2022
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Источник Opta
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