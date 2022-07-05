Обидчица Цуренко проиграла в четвертьфинале Уимблдона
Юле Нимайер уступила более опытной немке Татьяна Марии
Состоялся первый четвертьфинальный поединок у женщин в рамках Уимблдона.
Немка Юле Нимайер, которая ранее выбила из борьбы украинку Лесю Цуренко, в трех сетах уступила соотечественнице Татьяне Марии.
Уимблдон. 1/4 финала
Татьяна Мария (Германия) – Юле Нимайер (Германия) – 4:6, 6:2, 7:5
Татьяна Мария стала всего второй теннисисткой из Европы, которая после 34 лет сумела пробиться в полуфинал турнира Grand Slam. Ранее это удавалось лишь Мирьяне Лучич-Барони в рамках Australian Open 2017.
Далее по сетке туниска Онс Жабер или Мария Боузкова из Чехии.
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