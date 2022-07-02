Сампдория вошла в список претендентов на центрбека Шахтера

26-летний центральный защитник «Шахтера» Марлон, который летом минувшего года перешел в стан «горняков» из «Сассуоло» вместе с наставником Роберто Де Дзерби, вскоре, вероятно, покинет украинский клуб.

В список претендентов на Марлона добавилась «Сампдория», которая пока не делала предложений по игроку, а лишь ограничилась предварительными запросами информации.

Отмечается, что «Сампдории» будет непросто выиграть конкуренцию за Марлона, так как на его подписание всерьез нацелены «Фиорентина» и «Монца», а турецкий «Трабзонспор» сделал шикарное предложение бразильцу по условиям личного контракта.