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  4. Сампдория вошла в список претендентов на центрбека Шахтера
Украина. Премьер лига
02 июля 2022, 12:18 |
271
0

Сампдория вошла в список претендентов на центрбека Шахтера

Услуги Марлона интересны клубам из Италии и Турции

02 июля 2022, 12:18 |
271
0
Сампдория вошла в список претендентов на центрбека Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон

26-летний центральный защитник «Шахтера» Марлон, который летом минувшего года перешел в стан «горняков» из «Сассуоло» вместе с наставником Роберто Де Дзерби, вскоре, вероятно, покинет украинский клуб.

В список претендентов на Марлона добавилась «Сампдория», которая пока не делала предложений по игроку, а лишь ограничилась предварительными запросами информации.

Отмечается, что «Сампдории» будет непросто выиграть конкуренцию за Марлона, так как на его подписание всерьез нацелены «Фиорентина» и «Монца», а турецкий «Трабзонспор» сделал шикарное предложение бразильцу по условиям личного контракта.

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Источник SampNews24
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