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  4. Трабзонспор предложил шикарный контракт защитнику Шахтера
Украина. Премьер лига
30 июня 2022, 10:26 | Обновлено 30 июня 2022, 11:56
1566
0

Трабзонспор предложил шикарный контракт защитнику Шахтера

Вероятно, по этой причине Марлон никак не определится с будущим

30 июня 2022, 10:26 | Обновлено 30 июня 2022, 11:56
1566
0
Трабзонспор предложил шикарный контракт защитнику Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон

26-летний центральный защитник «Шахтера» Марлон находится в замешательстве по поводу места продолжения карьеры.

Бразилец не намерен оставаться в Украине, где продолжается война, и хотел бы вернуться в Италию, где очень нравится его семье.

Однако заполучить Марлона стремится чемпион Турции «Трабзонспор», который сделал центрбеку шикарное предложение по условиям личного контракта. Турки готовы платить бразильцу 2,2 миллиона евро в год с возможностью повышения суммы при помощи бонусов. Это заметно контрастирует на фоне максимальной зарплаты в 1,3 миллиона евро в год, которую Марлону готовы предложить в Италии.

Кроме того, «Трабзонспор» готов удовлетворить все личные пожелания Марлона, как например, предоставление автомобиля и дополнительных средств на поездки в отпуск и на выходные.

Около двух недель назад Марлон отказал «Трабзонспору», однако тот факт, что бразилец за это время так никуда и не перешел, наталкивает турецкую сторону на мысль, что защитник все еще оценивает их предложение.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» не смог достичь соглашения о переходе Марлона с «Шахтером», вследствие чего речь, вероятно, может идти о переходе бразильца с приостановкой срока действия его контракта с «горняками», что разрешено недавним циркуляром ФИФА.

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Источник 61saat.com
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