Монца сделала предложение защитнику Шахтера Марлону

Центральный защитник «Шахтера» Марлон имеет ряд вариантов по возвращению в итальянскую Серию А, где он играл за «Сассуоло» перед трансфером в стан «горняков», который состоялся летом минувшего года.

Как сообщает Sky Sport Italia, кандидатура Марлона привлекла внимание руководства «Монцы» - новичка Серии А.

«Монца» уже сделала предложение Марлону, однако никакой конкретики источник не приводит. Очевидно, речь идет о договоренности исключительно с футболистом, который с 1 июля получит возможность в одностороннем порядке приостановить срок действия контракта с «Шахтером» и выбирать новый клуб на следующий сезон без согласования с «горняками».

Ранее турецкие СМИ сообщали, что шикарное предложение Марлону сделал «Трабзонспор», из-за чего бразилец якобы и не спешит возвращаться в Италию, хотя этого хочет его супруга, которая не желает переезжать в Трабзон.