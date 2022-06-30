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  4. Монца сделала предложение защитнику Шахтера Марлону
Украина. Премьер лига
30 июня 2022, 11:31 |
235
0

Монца сделала предложение защитнику Шахтера Марлону

Бразилец может вернуться в Италию спустя год после отъезда в Украину

30 июня 2022, 11:31 |
235
0
Монца сделала предложение защитнику Шахтера Марлону
Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон

Центральный защитник «Шахтера» Марлон имеет ряд вариантов по возвращению в итальянскую Серию А, где он играл за «Сассуоло» перед трансфером в стан «горняков», который состоялся летом минувшего года.

Как сообщает Sky Sport Italia, кандидатура Марлона привлекла внимание руководства «Монцы» - новичка Серии А.

«Монца» уже сделала предложение Марлону, однако никакой конкретики источник не приводит. Очевидно, речь идет о договоренности исключительно с футболистом, который с 1 июля получит возможность в одностороннем порядке приостановить срок действия контракта с «Шахтером» и выбирать новый клуб на следующий сезон без согласования с «горняками».

Ранее турецкие СМИ сообщали, что шикарное предложение Марлону сделал «Трабзонспор», из-за чего бразилец якобы и не спешит возвращаться в Италию, хотя этого хочет его супруга, которая не желает переезжать в Трабзон.

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Источник Sky Sport Italia
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