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  4. Байндл завершила борьбу в квалификации Уимблдона
WTA
21 июня 2022, 17:47 | Обновлено 21 июня 2022, 17:49
237
3

Байндл завершила борьбу в квалификации Уимблдона

Катерина проиграла сопернице из Аргентины

21 июня 2022, 17:47 | Обновлено 21 июня 2022, 17:49
237
3
Байндл завершила борьбу в квалификации Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№149 WTA) завершила выступления в квалификации Уимблдона.

В первом круге отбора 25-я сеяная украинка проиграла Марии Карле из Аргентины (№210 WTA).

Уимблдон. Первый круг квалификации
Катерина Байндл (Украина) – Мария Карле (Аргентина) – 6:3, 1:6, 3:6

У аргентинки далее по сетке Лян Энь-Шо (№307 WTA).

Ранее во второй круг пробилась Дарья Снигур.

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Источник Sport.ua
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Александр Ад
 якась Байндл неповорітка,несконцентрована,про що думае?Козлова краще грала...
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+1
Виталий Колосков
https://youtu.be/cPOOVhZJLnY - Круто
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0
Spectra
Всем пофиг! И так прекрасный день получается, ещё бы Калинина выиграла, но это маловероятно, но верим!
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0
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