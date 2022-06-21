WTA21 июня 2022, 17:47 | Обновлено 21 июня 2022, 17:49
237
3
Байндл завершила борьбу в квалификации Уимблдона
Катерина проиграла сопернице из Аргентины
21 июня 2022, 17:47 | Обновлено 21 июня 2022, 17:49
237
3
Украинская теннисистка Катерина Байндл (№149 WTA) завершила выступления в квалификации Уимблдона.
В первом круге отбора 25-я сеяная украинка проиграла Марии Карле из Аргентины (№210 WTA).
Уимблдон. Первый круг квалификации
Катерина Байндл (Украина) – Мария Карле (Аргентина) – 6:3, 1:6, 3:6
У аргентинки далее по сетке Лян Энь-Шо (№307 WTA).
Ранее во второй круг пробилась Дарья Снигур.
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Комментарии 3
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якась Байндл неповорітка,несконцентрована,про що думае?Козлова краще грала...
https://youtu.be/cPOOVhZJLnY - Круто
Всем пофиг! И так прекрасный день получается, ещё бы Калинина выиграла, но это маловероятно, но верим!
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