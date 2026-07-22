Ангелина Калинина – Мария Лурдес Карле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 250 в Гамбурге
22 июля украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 56) сыграет матч 1/8 финала на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге, Германия.
Во втором раунде украинка играет против представительницы Аргентины Марии Лурдес Карло (WTA 231). Встреча начнется в 11:10 по Киеву.
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Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка в четвертьфинале сыграет либо с Тамарой Корпач, либо с Юлией Штусек.
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