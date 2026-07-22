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WTA
22 июля 2026, 11:15 | Обновлено 22 июля 2026, 11:22
758
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Ангелина Калинина – Мария Лурдес Карле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 250 в Гамбурге

22 июля 2026, 11:15 | Обновлено 22 июля 2026, 11:22
758
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Ангелина Калинина – Мария Лурдес Карле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина
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22 июля украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 56) сыграет матч 1/8 финала на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге, Германия.

Во втором раунде украинка играет против представительницы Аргентины Марии Лурдес Карло (WTA 231). Встреча начнется в 11:10 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в четвертьфинале сыграет либо с Тамарой Корпач, либо с Юлией Штусек.

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Ангелина Калинина Мария Лурдес Карле WTA Гамбург смотреть онлайн
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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