Ангелина Калинина – Мария Лурдес Карле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 июля украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 56) сыграет матч 1/8 финала на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге, Германия.

Во втором раунде украинка играет против представительницы Аргентины Марии Лурдес Карло (WTA 231). Встреча начнется в 11:10 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в четвертьфинале сыграет либо с Тамарой Корпач, либо с Юлией Штусек.

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