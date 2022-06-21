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  4. Снигур выиграла матч первого круга в квалификации Уимблдона
Уимблдон
21 июня 2022, 14:25 | Обновлено 21 июня 2022, 14:27
370
0

Снигур выиграла матч первого круга в квалификации Уимблдона

Дарья одолела соперницу из Нидерландов

21 июня 2022, 14:25 | Обновлено 21 июня 2022, 14:27
370
0
Снигур выиграла матч первого круга в квалификации Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№130 WTA) успешно стартовала в квалификации Уимблдона.

В первом круге отбора седьмая сеяная украинка переиграла Сюзан Ламенс из Нидерландов (№171 WTA).

Уимблдон. Первый круг квалификации
Дарья Снигур (Украина) – Сюзан Ламенс (Нидерланды) – 7:5, 6:1

Отметим, что Снигур смогла реализовать лишь седьмой матчбол.

Далее по сетке Тимея Бабош из Венгрии (№294 WTA).

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Источник Sport.ua
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