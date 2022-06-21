Уимблдон21 июня 2022, 14:25 | Обновлено 21 июня 2022, 14:27
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Снигур выиграла матч первого круга в квалификации Уимблдона
Дарья одолела соперницу из Нидерландов
21 июня 2022, 14:25 | Обновлено 21 июня 2022, 14:27
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (№130 WTA) успешно стартовала в квалификации Уимблдона.
В первом круге отбора седьмая сеяная украинка переиграла Сюзан Ламенс из Нидерландов (№171 WTA).
Уимблдон. Первый круг квалификации
Дарья Снигур (Украина) – Сюзан Ламенс (Нидерланды) – 7:5, 6:1
Отметим, что Снигур смогла реализовать лишь седьмой матчбол.
Далее по сетке Тимея Бабош из Венгрии (№294 WTA).
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