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  4. Катерина Байндл – Мария Карле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
21 июня 2022, 15:30 | Обновлено 21 июня 2022, 15:32
215
0

Катерина Байндл – Мария Карле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации Уимблдона

21 июня 2022, 15:30 | Обновлено 21 июня 2022, 15:32
215
0
Катерина Байндл – Мария Карле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

21 июня украинская теннисистка Катерина Байндл (№149 WTA) стартует в квалификации Уимблдона.

В первом круге отбора седьмая сеяная украинка сразится против Мария Карле из Аргентины (№210 WTA). Ориентировочное время начала встречи – 15:30 по Киеву.

Далее по сетке Ень Шуо Лян (№307 WTA) или Эмильяна Аранго (№252 WTA).

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Источник Sport.ua
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