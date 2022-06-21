Катерина Байндл – Мария Карле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 июня украинская теннисистка Катерина Байндл (№149 WTA) стартует в квалификации Уимблдона.

В первом круге отбора седьмая сеяная украинка сразится против Мария Карле из Аргентины (№210 WTA). Ориентировочное время начала встречи – 15:30 по Киеву.

Далее по сетке Ень Шуо Лян (№307 WTA) или Эмильяна Аранго (№252 WTA).

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