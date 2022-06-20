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  4. Победы NAVI и Костюк, Жирона вернулась в Ла Лигу, фиаско Смита
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20 июня 2022, 03:00 |
26
0

Победы NAVI и Костюк, Жирона вернулась в Ла Лигу, фиаско Смита

Главные новости за 19 июня на Sport.ua

20 июня 2022, 03:00 |
26
0
Победы NAVI и Костюк, Жирона вернулась в Ла Лигу, фиаско Смита
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 19 июня.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Названы дата и место реванша Усик – Джошуа. Инсайдеры оказались правы.

2. Финиш за два раунда. Смит вообще ничего не смог противопоставить Бетербиеву. Артур вышел на бой под канадским флагом, и его освистали болельщики.

3. Ферстаппен выиграл Гран-при Канады, Сайнс и Хэмилтон – на подиуме. Макс продолжает увеличивать отрыв в общем зачете.

4. Истборн. Костюк стартовала с разгромной победы над Голубич. Марта уверенно выиграла в двух партиях.

5. Финал плей-офф Сегунды. Третий клуб из Каталонии пробился в Ла Лигу. В ответном поединке в гостях «Жирона» обыграла «Тенерифе» со счетом 3:1.

6. Сборная Украины осталась без наград в Золотой Евролиге. В поединке за 3 место украинцы проиграли Хорватии, едва не совершив камбэк и имея матчбол.

7. Без Бумыча. Украинская команда Natus Vincere выиграла финал турнира BLAST. В финальном матче за титул украинская команда обыграла клуб Vitality.

8. Забарный близок к переходу в Тоттенхэм. «Шпорам» не удалось подписать более приоритетных кандидатов.

9. 48 часов. Фиорентина поставила Шахтеру ультиматум в переговорах по Додо. Итальянский клуб ждет немедленного ответа и не собирается платить больше 10 миллионов евро.

10. 7 шайб в финале Кубка Стэнли. Хоккеисты Колорадо уничтожили Тампу. Неожиданный результат в финальной серии.

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Источник Sport.ua
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