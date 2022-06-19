Истборн. Костюк стартовала с разгромной победы над Голубич
Марта уверенно выиграла в двух партиях
Украинская теннисистка Марта Костюк (№78 WTA) успешно начала выступления в основной сетке турнира WTA 500 в Истборне.
В первом круге основы украинка переиграла Викторию Голубич из Швейцарии (№51 WTA).
Истборн. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Виктория Голубич (Швейцария) – 6:2, 6:1
Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова победила.
В следующем раунде Костюк сразится против седьмой сеяной Барборы Крейчиковой из Чехии.
Это второе участие Марты на этом турнире. В прошлом году она прошла квалификацию, а в первом круге проиграла Анастасии Севастовой из Латвии.
Отметим, что Голубич – полуфиналистка недавнего травяного турнира в Ноттингеме.
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Далі Крейчикова, яка після серйозної травми програла в першому колі РГ, і потім ніде не виступала. Можна і потрібно перемагати. Тільки треба грати в теніс, а не бадмінтон.