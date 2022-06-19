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  4. Истборн. Костюк стартовала с разгромной победы над Голубич
WTA
19 июня 2022, 19:50 | Обновлено 19 июня 2022, 19:57
1009
6

Истборн. Костюк стартовала с разгромной победы над Голубич

Марта уверенно выиграла в двух партиях

19 июня 2022, 19:50 | Обновлено 19 июня 2022, 19:57
1009
6
Истборн. Костюк стартовала с разгромной победы над Голубич
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№78 WTA) успешно начала выступления в основной сетке турнира WTA 500 в Истборне.
  
В первом круге основы украинка переиграла Викторию Голубич из Швейцарии (№51 WTA). 

Истборн. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Виктория Голубич (Швейцария) – 6:2, 6:1

Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова победила.

В следующем раунде Костюк сразится против седьмой сеяной Барборы Крейчиковой из Чехии. 

Это второе участие Марты на этом турнире. В прошлом году она прошла квалификацию, а в первом круге проиграла Анастасии Севастовой из Латвии.

Отметим, что Голубич – полуфиналистка недавнего травяного турнира в Ноттингеме.

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Марта Костюк WTA Истборн Виктория Голубич
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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Stanislav Matusevych
На диво якісна гра від Марти. Я вже скучив за її атакуючим тенісом, весь останній рік за бадмінтоном у її виконанні було важко дивитись. А тут ніби трохи підсушилася і зіграла в атаку. Багато що виходило, хоч бекхенд і трохи "гуляв". Дивно, що лише трохи, адже це був перший матч Марти на траві цьогоріч. І при тому до м'ячів вона підходила доволі якісно.
Далі Крейчикова, яка після серйозної травми програла в першому колі РГ, і потім ніде не виступала. Можна і потрібно перемагати. Тільки треба грати в теніс, а не бадмінтон.
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+5
Александр Ад
молодець добре зиграла,ще б трохі меньше підвійних і відчуваеться що добре тренувалась-сила подачи повернулася !
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+3
ukrop45
така Марта мені до вподоби
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0
Spectra
Не ожидал от неё такой игры, ещё на траве, без сомнений лучшим матч на траве. Надеюсь это не одноразовая акция, ещё увидим от неё такой теннис.
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0
Александр Науменко
Мені здалося що сьогодні на корті Марта, нарешті, була дорослою. Добра подача, без психів. Так тримати!
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0
kollekciy
Марту з перемогою. Тільки коофіціент нарешті поставили проти Марти, відразу пішла хороша гра.  
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0
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