Истборн. Костюк стартовала с разгромной победы над Голубич

Украинская теннисистка Марта Костюк (№78 WTA) успешно начала выступления в основной сетке турнира WTA 500 в Истборне.



В первом круге основы украинка переиграла Викторию Голубич из Швейцарии (№51 WTA).

Истборн. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Виктория Голубич (Швейцария) – 6:2, 6:1

Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова победила.

В следующем раунде Костюк сразится против седьмой сеяной Барборы Крейчиковой из Чехии.

Это второе участие Марты на этом турнире. В прошлом году она прошла квалификацию, а в первом круге проиграла Анастасии Севастовой из Латвии.

Отметим, что Голубич – полуфиналистка недавнего травяного турнира в Ноттингеме.