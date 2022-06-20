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Испания
20 июня 2022, 00:10 | Обновлено 20 июня 2022, 01:10
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Финал плей-офф Сегунды. Третий клуб из Каталонии пробился в Ла Лигу

В ответном поединке в гостях «Жирона» обыграла «Тенерифе» со счетом 3:1

20 июня 2022, 00:10 | Обновлено 20 июня 2022, 01:10
568
0
Финал плей-офф Сегунды. Третий клуб из Каталонии пробился в Ла Лигу
ФК Жирона

В Испании состоялся ответный финальный матч плей-офф Сегунды, в котором встретились «Тенерифе» и «Жирона».

Если первая встреча 11 июня завершилась вничью со счетом 0:0, то в ответном поединке в гостях выиграла «Жирона» со счетом 3:1.

«Жирона» как победитель двухматчевого противостояния стала обладателем последней путевки в Ла Лигу. Таким образом, теперь в элитном дивизионе будет три команды из Каталонии (также «Барселона» и «Эспаньол»).

Напомним, Ла Лигу по итогам сезона покинули «Гранада», «Леванте» и «Алавес». Пополнят элитный дивизион «Альмерия», «Вальядолид» и «Жирона».

Сегунда. Плей-офф за путевку в Ла Лигу

Финал. Ответный матч, 19 июня

Тенерифе – Жирона – 1:3 [первый матч – 0:0]

Голы: Руис, 59 – Стуани, 42, Леон, 68 (автогол), Мартинес, 80.

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Жирона Тенерифе Сегунда чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор переходные матчи
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Источник Sport.ua
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