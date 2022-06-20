Финал плей-офф Сегунды. Третий клуб из Каталонии пробился в Ла Лигу
В ответном поединке в гостях «Жирона» обыграла «Тенерифе» со счетом 3:1
В Испании состоялся ответный финальный матч плей-офф Сегунды, в котором встретились «Тенерифе» и «Жирона».
Если первая встреча 11 июня завершилась вничью со счетом 0:0, то в ответном поединке в гостях выиграла «Жирона» со счетом 3:1.
«Жирона» как победитель двухматчевого противостояния стала обладателем последней путевки в Ла Лигу. Таким образом, теперь в элитном дивизионе будет три команды из Каталонии (также «Барселона» и «Эспаньол»).
Напомним, Ла Лигу по итогам сезона покинули «Гранада», «Леванте» и «Алавес». Пополнят элитный дивизион «Альмерия», «Вальядолид» и «Жирона».
Сегунда. Плей-офф за путевку в Ла Лигу
Финал. Ответный матч, 19 июня
Тенерифе – Жирона – 1:3 [первый матч – 0:0]
Голы: Руис, 59 – Стуани, 42, Леон, 68 (автогол), Мартинес, 80.
FINAAAAAAAAAAAAAAL!— Girona FC (@GironaFC) June 19, 2022
Hem TORNAT! 🙌 🔴⚪️ #GironaÉsDePrimera pic.twitter.com/wbq70jyh8C
𝗚𝗜𝗥𝗢𝗡𝗔 ÉS DE 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗘𝗥𝗔! 🤩🎉— Girona FC (@GironaFC) June 19, 2022
🔴⚪️ #UnsTossutsDePrimera pic.twitter.com/oLhTBQPtca
📸👇 𝐺𝑎𝑙𝑒𝑟𝑖́𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑎́𝑔𝑒𝑛𝑒𝑠 del #TenerifeGirona ⚽️— CD Tenerife 🏴 (@CDTOficial) June 19, 2022
👕🌋💙#SueñoBlanquiazul #CentenarioCDT pic.twitter.com/9JIGfonCGO
⏱️ 76' | 1-2 | ⏸️ Pausa para la hidratación 💦#TenerifeGirona #SueñoBlanquiazul #CentenarioCDT pic.twitter.com/LOJHSVEQOQ— CD Tenerife 🏴 (@CDTOficial) June 19, 2022
🏁 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 en el #HRL ⏹️— CD Tenerife 🏴 (@CDTOficial) June 19, 2022
🎯 @carlosruiz14_ #TenerifeGirona #SueñoBlanquiazul #CentenarioCDT pic.twitter.com/QEshIylFdu
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