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  4. 48 часов. Фиорентина поставила Шахтеру ультиматум в переговорах по Додо
Украина. Премьер лига
19 июня 2022, 11:04 | Обновлено 19 июня 2022, 11:05
1638
4

48 часов. Фиорентина поставила Шахтеру ультиматум в переговорах по Додо

Итальянский клуб ждет немедленного ответа и не собирается платить больше 10 миллионов евро

19 июня 2022, 11:04 | Обновлено 19 июня 2022, 11:05
1638
4
48 часов. Фиорентина поставила Шахтеру ультиматум в переговорах по Додо
Getty Images/Global Images Ukraine. Додо

Руководство «Фиорентины» все еще рассчитывает договориться с «Шахтером» о переходе правого фулбека Додо.

На прежние предложения «фиалок» донецкий клуб отвечал отказом и давал понять, что хочет получить за бразильца не менее 15 миллионов евро, отказываясь снижать эту сумму.

Последнее предложение «Фиорентины», которое клуб представил украинцам неделю назад, составляло 10 миллионов евро плюс бонусы и до сих пор остается без реакции.

Последний фактор заставил боссов «Фиорентины» пойти на решительные меры. «Фиалки» оповестили «Шахтер» о том, что не будут улучшать предложение по Додо в будущем и дают украинской стороне 48 часов на ответ. Если «горняки» откажутся или же вновь не ответят, в «Фиорентине» планируют обратиться к другим трансферным целям.

Примечательно, что в эти дни во Флоренции пребывает директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна. Формально хорват проводит в Италии отпуск, но в СМИ связывают его визит во Флоренцию именно с возможными переговорами по Додо.

Ранее Додо также сватали в «Барселону», но каталонский клуб готов вести речь исключительно об аренде с возможностью или обязательством выкупа.

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Источник ViolaNews.com
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Комментарии 4
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shoko
Шановні адміни, ультиматум і остання нікчемна спроба шакалів нажитися на горі українського футболу за копіки скупивши кращіх гравців чемпіонату - це різні речі. Поки гравець у ШД - ультаматими може ставити лише Шахтар, це розуміють навіть диванні експерти.
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0
Alex AS
А ск шахтари хотели изначально, под 50?)
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0
Artyom_I
Пусть засунут свои 10 млн себе в одно место и идут туда же!
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0
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