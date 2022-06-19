48 часов. Фиорентина поставила Шахтеру ультиматум в переговорах по Додо

Руководство «Фиорентины» все еще рассчитывает договориться с «Шахтером» о переходе правого фулбека Додо.

На прежние предложения «фиалок» донецкий клуб отвечал отказом и давал понять, что хочет получить за бразильца не менее 15 миллионов евро, отказываясь снижать эту сумму.

Последнее предложение «Фиорентины», которое клуб представил украинцам неделю назад, составляло 10 миллионов евро плюс бонусы и до сих пор остается без реакции.

Последний фактор заставил боссов «Фиорентины» пойти на решительные меры. «Фиалки» оповестили «Шахтер» о том, что не будут улучшать предложение по Додо в будущем и дают украинской стороне 48 часов на ответ. Если «горняки» откажутся или же вновь не ответят, в «Фиорентине» планируют обратиться к другим трансферным целям.

Примечательно, что в эти дни во Флоренции пребывает директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна. Формально хорват проводит в Италии отпуск, но в СМИ связывают его визит во Флоренцию именно с возможными переговорами по Додо.

Ранее Додо также сватали в «Барселону», но каталонский клуб готов вести речь исключительно об аренде с возможностью или обязательством выкупа.