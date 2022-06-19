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Англия
19 июня 2022, 15:15 | Обновлено 19 июня 2022, 15:49
2458
8

Забарный близок к переходу в Тоттенхэм

«Шпорам» не удалось подписать более приоритетных кандидатов

19 июня 2022, 15:15 | Обновлено 19 июня 2022, 15:49
2458
8
Забарный близок к переходу в Тоттенхэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Илья Забарный близок к переходу в лондонский «Тоттенхэм».

Английский клуб не смог договориться о подписании более приоритетных кандидатов – Милана Шкриньяра и Алессандро Бастони из «Интера», а також Йошко Гвардиола из «Лейпцига».

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Теперь именно 19-летний Забарный выглядит самым реальным усилением защиты для «шпор» в летнее трансферное окно.

В прошлом сезоне Забарный сыграл за «Динамо» 23 матча, отличился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Динамо» запросило у «Тоттенхэма» 30 млн евро за Забарного.

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Источник Football London
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Комментарии 8
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Letifer
Держим кулаки, чтоб всё срослось
Забарный должен стать топ-игроком
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+7
pricolist
Буде дуже чудово, якщо трансфер відбудеться. Один із найперспективніших захисників старого світу 
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+6
AK.228
Було би круто!!! 
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+6
Vladislav Pohily
Якщо ДК справді хоче 30 млн. євро, то сумніваюсь. Хоча гравець звісно перспективний.
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0
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aleks8-48
     С одной стороны я понимаю желание игроков играть в топ-чемпионате,но с другой,а кто останется в Украине? А потом возмущаются, почему наши команды превращаются в перевалочную базу для неудачников из Африки и Южной Америки,а наш чемпионат во второсортный. Разве-что Шахтёр покупает более не менее качественных бразил,а остальные "шоб було щось не наше".
Это называется-"Отдай жену дяде,а сам иди к бл-де". Продавать нужно не восстребованных, а не основных,на место которых потом не знаешь кого поставить.
Хозяева команд бьют себя в грудь,что футбол для них прежде всего,а как только запахло хорошим кушем,то оказывается,что бабло превыше всего. 
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-3
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