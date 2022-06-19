Забарный близок к переходу в Тоттенхэм
«Шпорам» не удалось подписать более приоритетных кандидатов
Защитник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Илья Забарный близок к переходу в лондонский «Тоттенхэм».
Английский клуб не смог договориться о подписании более приоритетных кандидатов – Милана Шкриньяра и Алессандро Бастони из «Интера», а також Йошко Гвардиола из «Лейпцига».
Теперь именно 19-летний Забарный выглядит самым реальным усилением защиты для «шпор» в летнее трансферное окно.
В прошлом сезоне Забарный сыграл за «Динамо» 23 матча, отличился одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что «Динамо» запросило у «Тоттенхэма» 30 млн евро за Забарного.
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Это называется-"Отдай жену дяде,а сам иди к бл-де". Продавать нужно не восстребованных, а не основных,на место которых потом не знаешь кого поставить.
Хозяева команд бьют себя в грудь,что футбол для них прежде всего,а как только запахло хорошим кушем,то оказывается,что бабло превыше всего.