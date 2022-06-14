Лига наций14 июня 2022, 05:07 | Обновлено 14 июня 2022, 05:22
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Франция – Хорватия – 0:1. Реванш за финал ЧМ. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги наций
14 июня 2022, 05:07 | Обновлено 14 июня 2022, 05:22
54
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13 июня прошел матч 4-го тура Лиги наций.
Хорватия на выезде взяла реванш у Франции (1:0) за поражение в финале ЧМ-2018.
Лига наций A. 4-й тур, 13 июня
21:45. Франция – Хорватия – 0:1
Гол: Модрич, 5 (пен).
Турнирная таблица
Видеообзор матча
События матча
5’
ГОЛ ! С пенальти забил Лука Модрич (Хорватия).
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