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  4. Франция – Хорватия – 0:1. Реванш за финал ЧМ. Видео гола и обзор матча
Лига наций
Франция
13.06.2022, FT 0 : 1
Хорватия
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Лига наций
14 июня 2022, 05:07 | Обновлено 14 июня 2022, 05:22
54
0

Франция – Хорватия – 0:1. Реванш за финал ЧМ. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги наций

14 июня 2022, 05:07 | Обновлено 14 июня 2022, 05:22
54
0
Франция – Хорватия – 0:1. Реванш за финал ЧМ. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

13 июня прошел матч 4-го тура Лиги наций.

Хорватия на выезде взяла реванш у Франции (1:0) за поражение в финале ЧМ-2018.

Лига наций A. 4-й тур, 13 июня

21:45. Франция – Хорватия – 0:1

Гол: Модрич, 5 (пен).

Турнирная таблица

Видеообзор матча

События матча

5’
ГОЛ ! С пенальти забил Лука Модрич (Хорватия).
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Источник Sport.ua
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