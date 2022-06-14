13 июня прошел матч 4-го тура Лиги наций.

Хорватия на выезде взяла реванш у Франции (1:0) за поражение в финале ЧМ-2018.

Лига наций A. 4-й тур, 13 июня

21:45. Франция – Хорватия – 0:1

Гол: Модрич, 5 (пен).

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