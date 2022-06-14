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Лига наций
Франция
13.06.2022, FT 0 : 1
Хорватия
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Лига наций
14 июня 2022, 01:29 |
54
0

Дидье ДЕШАМ: «Во всех матчах нам не хватало свежести»

Сборная Франции не может победить уже в четырех матчах подряд

14 июня 2022, 01:29 |
54
0
Дидье ДЕШАМ: «Во всех матчах нам не хватало свежести»
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Франции уступила Хорватии в матче четвертого тура Лиги наций. Встреча закончилась со счетом 0:1. Главный тренер французов Дидье Дешам высказался о матче.

Сборная Франции не может победить на протяжении четырех матчей.

«Июнь получился очень сложным месяцем, с точки зрения результатов ситуация тяжёлая. Нам не хватало сил в матчах с более энергичными командами. Мы не добились успеха, мы уступали в свежести, темпе, способности бороться. Нужно извлечь из этого урок. Но и серию таких матчей провести тяжело. Когда не хватает свежести, всё усложняется. Мы должны двигаться дальше – в новый сезон», – сказал Дешам.

Ранее Франция уступила Дании (1:2), сыграла вничью с Хорватией (1:1) и Австрией (1:1). Команда занимает последнее место в группе А1.

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Источник УЕФА
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