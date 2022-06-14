Дидье ДЕШАМ: «Во всех матчах нам не хватало свежести»

Сборная Франции уступила Хорватии в матче четвертого тура Лиги наций. Встреча закончилась со счетом 0:1. Главный тренер французов Дидье Дешам высказался о матче.

Сборная Франции не может победить на протяжении четырех матчей.

«Июнь получился очень сложным месяцем, с точки зрения результатов ситуация тяжёлая. Нам не хватало сил в матчах с более энергичными командами. Мы не добились успеха, мы уступали в свежести, темпе, способности бороться. Нужно извлечь из этого урок. Но и серию таких матчей провести тяжело. Когда не хватает свежести, всё усложняется. Мы должны двигаться дальше – в новый сезон», – сказал Дешам.

Ранее Франция уступила Дании (1:2), сыграла вничью с Хорватией (1:1) и Австрией (1:1). Команда занимает последнее место в группе А1.