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  4. Лига наций. Модрич принес Хорватии победу над Францией, успех Дании
Лига наций
Франция
13.06.2022, FT 0 : 1
Хорватия
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Лига наций
13 июня 2022, 23:51 |
510
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Лига наций. Модрич принес Хорватии победу над Францией, успех Дании

Еще одно поражение сборной Франции

13 июня 2022, 23:51 |
510
0
Лига наций. Модрич принес Хорватии победу над Францией, успех Дании
Getty Images/Global Images Ukraine

Завершился очередной игровой день в Лиге наций. Были сыграны матчи четвертого тура в группах А1 и В2. Дания дома обыграла Австрию 2:0 и возглавила группу А1. А Хорватия на выезде обыграла Францию. Чемпионы мира идут последними в группе.

Группа А1

Дания – Австрия – 2:0
Голы: 1:0 – 21 Винд, 2:0 – 37 Ольсен.

Дания – Шмейхель, Кристенсен, Бойлесен, Кристенсен, Андерсен (Нельссон, 63), Мэле (Ларсен, 49), Хейбьерг, Йенсен (Эриксен, 76), Корнелиус (Брэйтуэйт, 46), Винд, Ольсен (Биллинг, 46).

Австрия – Линднер, Триммель, Траунер, Данзо, Виммер (Онисиво, 46), Лазаро (Лайнер, 46), Забитцер, Шлагер (Лаймер, 46), Зайвальд, Вайманн (Грегорич, 65), Калайджич (Арнаутович, 66).

Предупреждения: Винд (26), Виммер (42), Данзо (52).

Франция – Хорватия – 1:1
Гол: 0:1 – 5, пенальти Модрич.

Франция – Меньян, Кунде (Павар, 46), Кимпембе, Конате, Динь, Рабьо, Камара (Тчуамени, 46), Гендузи (Гризманн, 80), Нкунку (Коман, 73), Бензема, Мбаппе.

Хорватия – Ивушич, Станишич, Эрлич, Шутало, Юранович, Модрич, Ковачич (Сучич, 90), Брозович, Пашалич (Маер, 65), Брекало (Влашич, 73), Будимир (Крамарич, 73).

Предупреждения: Гендузи (18), Брозович (50), Павар (62), Рабьо (67).

Турнирная таблица Группы А1:

Группа В2

Исландия – Израиль – 2:2
Голы: Торстейнссон 9, Хельгасон 60 – Гретарссон 35 (автогол), Перец 67

Турнирная таблица группы В2:

Ранее состоялись матчи четвертого тура в группе С3.

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Источник Sport.ua
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