Лига наций. Казахстан сенсационно обыграл Словакию, поражение Беларуси

Сегодня, 13 июня состоялись матчи четвертого тура Лиги наций в группе С3. Сборная Казахстана во второй раз сенсационно обыграла Словакию и удерживает лидерство в квартете. Во втором поединке дня Беларусь на выезде проиграла Азербайджану.

Казахстан – Словакия – 2:1

Голы: Вороговский 18, Астанов 39 – Беро 51

Удаление: Дуда 87 (Словакия)

Азербайджан – Беларусь – 2:0

Голы: Эмрели 76, Шейдаев 90+3

Турнирная таблица группы С3: