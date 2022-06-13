Лига наций13 июня 2022, 21:05 |
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Лига наций. Казахстан сенсационно обыграл Словакию, поражение Беларуси
Состоялись матчи четвертого тура в группе С3
13 июня 2022, 21:05 |
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Сегодня, 13 июня состоялись матчи четвертого тура Лиги наций в группе С3. Сборная Казахстана во второй раз сенсационно обыграла Словакию и удерживает лидерство в квартете. Во втором поединке дня Беларусь на выезде проиграла Азербайджану.
Казахстан – Словакия – 2:1
Голы: Вороговский 18, Астанов 39 – Беро 51
Удаление: Дуда 87 (Словакия)
Азербайджан – Беларусь – 2:0
Голы: Эмрели 76, Шейдаев 90+3
Турнирная таблица группы С3:
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Комментарии 3
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Фашикам и кремлёвским подстилкам даже группа ц много. Где-то сан Марино их уровень. А лучше дисквалификация от всего цивилизованного мира
Чому білорусь з великої?
А в чём сенсация, если они и в Словакии выиграли?
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