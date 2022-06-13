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  4. Лига наций. Казахстан сенсационно обыграл Словакию, поражение Беларуси
Лига наций
Казахстан
13.06.2022, FT 2 : 1
Словакия
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Лига наций
13 июня 2022, 21:05 |
1151
3

Лига наций. Казахстан сенсационно обыграл Словакию, поражение Беларуси

Состоялись матчи четвертого тура в группе С3

13 июня 2022, 21:05 |
1151
3
Лига наций. Казахстан сенсационно обыграл Словакию, поражение Беларуси
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 13 июня состоялись матчи четвертого тура Лиги наций в группе С3. Сборная Казахстана во второй раз сенсационно обыграла Словакию и удерживает лидерство в квартете. Во втором поединке дня Беларусь на выезде проиграла Азербайджану.

Казахстан – Словакия – 2:1
Голы: Вороговский 18, Астанов 39 – Беро 51
Удаление: Дуда 87 (Словакия)

Азербайджан – Беларусь – 2:0
Голы: Эмрели 76, Шейдаев 90+3

Турнирная таблица группы С3:

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Источник Sport.ua
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Артем Дима футболист
Фашикам и кремлёвским  подстилкам даже группа ц много. Где-то сан Марино их уровень. А лучше  дисквалификация от всего цивилизованного  мира
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+4
max12im
Чому білорусь з великої?
Ответить
0
veter
А в чём сенсация, если они и в Словакии выиграли?
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0
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