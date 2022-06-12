Исландия – Израиль. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Манор Соломон и компания имеют хорошие шансы выйти в элитный дивизион турнира
В понедельник, 13 июня, в Рейкьявике на стадионе «Лейгартальсветлюр» состоится поединок четвертого тура группового раунда Лиги наций, в котором сборная Исландии примет национальную команду Израиля. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.
Исландия
«Викинги» единственный раз в истории участвовали в финальной части международных форумов в 2016 году, став, пожалуй, главной сенсацией чемпионата Европы во Франции. Тогда исландцы неожиданно дошли до 1/4 финала, где уступили хозяевам турнира, которые ныне являются действующими чемпионами планеты (2:5). Но все же то выступление исландцев запомнится надолго, как и их особенное празднование.
В нынешнем розыгрыше Лиги наций Исландия стартовала с двух ничьих – выездной с Израилем (2:2) и домашней с Албанией (1:1). Четвертым участником группы B2 должна была стать россия, которую отстранили от международных соревнований после того, как она начала полномасштабную кровавую войну в Украине.
Израиль
Команда Алона Хазана на экваторе групповой стадии является лидером квартета, что стало возможным благодаря выездной победе над Албанией (2:1). Израильтяне имеют над исландцами лишь два очка гандикапа, и предстоящий матч станет ключевым в борьбе за первое место, которое позволит повыситься в классе.
За сборную Израиля выступает 22-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Манор Соломон. Он является самым дорогим футболистом израильской национальной команды, авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро. В активе Соломона 6 голов в 30 поединках за главную команду страны.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что Израиль в данном матче одержат победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.64 по линии Parimatch.
Ориентировочные составы
Израиль: Марсиано – Менахем, Арад, Даса, Давидзада, Нахимас, Натхо, Соломон, Биттон, Захави, Даббур.
Исландия: Олафссон – Сампстед, Бьярнасон, Гретарссон, Скуласон, Йоханессон, Бьярнасон, Торстасон, Гудмундссон, Гудьонсен, Торстерстейн.
13 июня, понедельник
|Исландия – Израиль
|Рейкьявик. Стадион «Лейгартальсветлюр». 21:45
|ТВ-трансляция на медиасервисе Oll.tv
|Прогноз Sport.ua — 2:0
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