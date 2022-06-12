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Лига наций
Исландия
13.06.2022 21:45 - : -
Израиль
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Лига наций
12 июня 2022, 12:02 | Обновлено 12 июня 2022, 14:27
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0

Исландия – Израиль. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Манор Соломон и компания имеют хорошие шансы выйти в элитный дивизион турнира

12 июня 2022, 12:02 | Обновлено 12 июня 2022, 14:27
40
0
Исландия – Израиль. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 13 июня, в Рейкьявике на стадионе «Лейгартальсветлюр» состоится поединок четвертого тура группового раунда Лиги наций, в котором сборная Исландии примет национальную команду Израиля. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Исландия

 

«Викинги» единственный раз в истории участвовали в финальной части международных форумов в 2016 году, став, пожалуй, главной сенсацией чемпионата Европы во Франции. Тогда исландцы неожиданно дошли до 1/4 финала, где уступили хозяевам турнира, которые ныне являются действующими чемпионами планеты (2:5). Но все же то выступление исландцев запомнится надолго, как и их особенное празднование.

В нынешнем розыгрыше Лиги наций Исландия стартовала с двух ничьих – выездной с Израилем (2:2) и домашней с Албанией (1:1). Четвертым участником группы B2 должна была стать россия, которую отстранили от международных соревнований после того, как она начала полномасштабную кровавую войну в Украине.

Израиль

 

Команда Алона Хазана на экваторе групповой стадии является лидером квартета, что стало возможным благодаря выездной победе над Албанией (2:1). Израильтяне имеют над исландцами лишь два очка гандикапа, и предстоящий матч станет ключевым в борьбе за первое место, которое позволит повыситься в классе.

За сборную Израиля выступает 22-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Манор Соломон. Он является самым дорогим футболистом израильской национальной команды, авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро. В активе Соломона 6 голов в 30 поединках за главную команду страны.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что Израиль в данном матче одержат победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.64 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Израиль: Марсиано – Менахем, Арад, Даса, Давидзада, Нахимас, Натхо, Соломон, Биттон, Захави, Даббур.

Исландия: Олафссон – Сампстед, Бьярнасон, Гретарссон, Скуласон, Йоханессон, Бьярнасон, Торстасон, Гудмундссон, Гудьонсен, Торстерстейн.

13 июня, понедельник

Исландия – Израиль
Рейкьявик. Стадион «Лейгартальсветлюр». 21:45
ТВ-трансляция на медиасервисе Oll.tv
Прогноз Sport.ua — 2:0
Parimatch  
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Денис Шаховец Sport.ua
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